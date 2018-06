Soud EU rozhodl: Le Penová musí vrátit 300.000 eur za fiktivní asistentku

Že v období od prosince 2010 do února 2016 byla Le Penové zmíněná částka neoprávněně vyplacena, konstatoval europarlament v prosinci 2016. Soud nyní upozornil, že „je na poslancích Evropského parlamentu, a nikoli na parlamentu, aby prokázali, že obdržené částky byly použity na pokrytí skutečně vynaložených nákladů, které vznikly v plném rozsahu a výlučně z důvodu zaměstnávání jejich asistentů“.

Soud rovněž odmítl, že by Le Penová byla vystavena diskriminačnímu a podjatému zacházení, neboť nepředložila žádný důkaz, na jehož základě by bylo možné mít za to, že europarlament obdobná řízení vedl v minulosti či v současné době vede pouze vůči poslancům Evropského paramentu ze strany Národní fronta (od 1. června se strana jmenuje Národní sdružení).

Le Penová byla poslankyní Evropského parlamentu v letech 2009 až 2017. Po porážce v druhém kole francouzských prezidentských voleb v roce 2017 se stala po volbách do francouzského parlamentu v témže roce poslankyní.

Problémy s fiktivním zaměstnáváním mají i další členové Le Penové strany. Francouzská justice například loni v prosinci obvinila jejího životního partnera a bývalého europoslance Louise Aliota, ze zneužití financí Evropského parlamentu.

Evropský parlament odhadl celkovou škodu ze strany europoslanců Národní fronty v posledních pěti letech na pět milionů eur (téměř 131 milionů Kč). Šlo zhruba o 40 lidí odměňovaných jako asistenti.