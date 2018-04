Španělsko je podle nejnovějších údajů MMF bohatší než Itálie

Španělé jsou podle nejnovějších údajů Mezinárodního měnového fondu (MMF) bohatší než Italové. Hrubý domácí produkt (HDP) na hlavu loni ve Španělsku překonal srovnatelný údaj za Itálii. To je povzbudivé z hlediska ekonomického oživení Španělska, pro Itálii je to ale znepokojivá zpráva. Navíc situace Itálie by se podle údajů MMF, které srovnávají země podle takzvané parity kupní síly, neměla zlepšit ani v nejbližších letech a do roku 2023 Itálii překonají i některé země bývalého sovětského bloku, včetně České republiky a Slovenska. Napsal to list Financial Times (FT).