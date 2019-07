Tahá za nitky v pozadí a Brity nasměroval z EU. Kdo je Johnsonovo tajné eso pro brexit? | info.cz

V Česku o něm slyšel málokdo, v Británii je ale politický stratég a šéf brexitové kampaně „Vote Leave“ Dominic Cummings považován za hlavního strůjce výsledku zlomového referenda o odchodu Britů z Evropské unie. Muž, který v roce 2016 zpovzdálí ovlivňoval rozhodování britských voličů, nyní zamířil do Downing Street 10 spolu s novým premiérem Borisem Johnsonem. Podle britských médií se Cummings stal jeho blízkým poradcem a má mu v příštích třech měsících pomoci dotáhnout brexitovou misi do konce.

Kampaň za brexit obyčejně představovaly tváře Borise Johnsona nebo Nigela Farage, v zákulisí však chod věcí řídil jinak nenápadný Dominic Cummings. Právě on byl jednou z klíčových postav, které zajistily úspěch kampaně Vote Leave a vítězství tábora prosazujícího odchod z unijní osmadvacítky.

Cummings je mimo jiné autorem známého sloganu „Take back control“, který měl přesvědčit Brity, že odchodem z Evropské unie země získá zpět kontrolu nad vlastním osudem. Šéfovi kampaně je připisováno také autorství jedné z největších lží, které se před referendem objevily – konkrétně sloganu „Posíláme EU 350 milionů liber týdně, dejme je radši na NHS (britskému státnímu zdravotnictví)“.

Tento slogan Britové nejčastěji vídali na červených autobusech, ve kterých tváře kampaně Vote Leave před referendem objížděly Spojené království. I zastánci odchodu později přiznali, že tvrzení bylo lživé. Stalo se také předmětem soudního sporu – ze zneužití pravomoci veřejného činitele byl kvůli sloganu obviněn i samotný Johnson. Kampaň pod vedením Cummingse však dokázala víc než 17 milionů Britů přimět k tomu, aby hlasovali pro odchod.

Hlavní strůjce manipulativní kampaně, který nikdy neměl politické ambice a pohyboval se spíš v pozadí hlavního dějství, nyní Johnsona doprovodil i do Downing Street 10 a stává se jeho hlavním poradcem. S ohledem na minulost to však vyvolává i kritické reakce.

Například: Za „ostudné“ to označila poslankyně Sarah Wollastonová, která byla do února členkou Konzervativní strany, než spolu s dalšími dvěma političkami odešla k Nezávislé skupině poslanců nespokojených s průběhem brexitu. „Jestli to je pravda, je to hrozivá chyba,“ napsala na svůj twitterový účet.

Sedmačtyřicetiletý politický stratég není jediným ze skupiny Vote Leave, kdo Johnsona do Downing Street doprovází. Podle deníku The Times je mezi dalšími čtyřmi například Oliver Lewis, který se má zabývat politikou kolem brexitu, nebo Lee Cain, který bude řídit veškerou vládní komunikaci. Johnsonův výběr bezezbytku dokládá jeho odhodlání vyvést Británii z Evropské unie do 31. října s dohodou, nebo klidně bez ní.

Na protiunijních barikádách je už roky

Rodák z malého města Durham Dominic Cummings se po studiu antiky a moderní historie na Exeter College v Oxfordu na tři roky přestěhoval do Ruska a od roku 1999 působil jako šéf kampaně proti přijetí eura známé jako Business for Sterling. Zkušenosti politického stratéga pak v roce 2002 sbíral u tehdejšího lídra britské Konzervativní strany Iaina Duncana Smithe, pro kterého pracoval osm měsíců.

Pro vrchní představitele konzervativců pracoval několik let, do strany ale nikdy nevstoupil. V letech 2007 až 2014 radil konzervativnímu poslanci Michaelovi Goveovi – jednomu z největších soků Borise Johnsona v nedávném boji o premiérské křeslo. Postupem času se však Cummings řadě vysoce postavených konzervativců znelíbil – v roce 2014 například tehdejší premiér David Cameron označil nejbližšího pomocníka Michaela Govea za „kariérního psychopata“.

O rok později začala jeho kariéra nabírat na obrátkách. Vypsání referenda o brexitu bylo pro řadu Britů kritizujících členství v Evropské unii velkou příležitostí a Cummings nebyl výjimkou. Krátce po založení skupiny Vote Leave v říjnu roku 2015 se bývalý poradce Govea stal ústředním mozkem celé kampaně, která přispěla k rozhodnutí téměř 52 % Britů odejít z EU. Úspěch celé kampaně byl připisován řediteli Vote Leave Matthewovi Elliottovi a právě stratégovi Cummingsovi. Ten se v roce 2016 dostal na seznam 500 nejvlivnějších Britů Debrett's 500.

Zatímco jedni ho oslavují, jiní mu kvůli kampani postavené na manipulacích a jedné zcela zásadní lži nemohou přijít na jméno. U části politiků budí značné kontroverze – letos v březnu se poslanci dokonce usnesli, že hlavní stratég kampaně pohrdá britským parlamentem. Stalo se tak poté, co se nedostavil na slyšení výboru pro kulturu a média, který prošetřuje šíření falešných zpráv během brexitové kampaně.

Jmenování Cummingse poradcem nového britského premiéra tak v někom vyvolává vyhlídky na skutečný brexit, v jiném zase obavy. Cummings se netají tím, že bude ve Whitehall – sídle vládní administrativy – usilovat o bouřlivé reformy, které mají fungování úřednického aparátu modernizovat. Podle Cummingse je úřednický systém extrémně pomalý a neefektivní, navrhuje proto rozsáhlé změny včetně většího důrazu na digitalizaci či nahrazení velkých týmů menšími.

Podle nového poradce v Downing Street by se vládní administrativa měla inspirovat u velkých technologických firem. Oponenti tohoto záměru namítají, že připodobňování státního aparátu k firmám ze Silicon Valley je mimo realitu a může být v mnoha ohledech nebezpečné. Jak moc si Cummings vezme složitý úřednický systém do parády, se teprve uvidí. A kolik toho stihne, bude záležet především na Borisu Johnsonovi, který může velmi brzy čelit riziku předčasných voleb.