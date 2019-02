Tisícovka Čechů a Slováků žene Rakousko k soudu. Nechtějí si nechat líbit nekompromisní seškrtání dávek

Asi tisícovka Čechů a Slováků, kteří pracují v Rakousku a děti mají v zahraničí, u rakouských soudů napadla takzvanou indexaci rodinných dávek. Podle nových pravidel se od začátku ledna jejich výše a míra slev na dani odvíjí od životních nákladů v zemi, kde dítě žije. Kvůli tomu vede s Rakouskem Evropská komise řízení, které může skončit až před unijním soudem. Píše to rakouský tisk.

Deník Die Presse informuje o případu slovenské pečovatelky Aleny Konečné, která pracuje ve Štýrsku a je matkou 18leté dcery. Do práce do Rakouska dojíždí vždy na dva týdny a nepřetržitě se stará o jistou seniorku. Od ledna dostává v důsledku indexace o asi 72 eur (1850 korun) méně než dříve. Obrátila se na rakouský soud kvůli tomu, že Rakousko podle ní nedodržuje evropské právo.

Podle informací Institutu pro rakouské a evropské pracovní a sociální právo působícího na vídeňské ekonomické univerzitě stejný krok udělala asi tisícovka Čechů a Slováků, kteří žijí v příhraničních oblastech a pracují v Rakousku.

Evropská komise dala minulý týden Vídni dva měsíce na to, aby nová pravidla ohledně výměry rodinných dávek a daňových úlev občanů EU vysvětlila. Upozorňuje na to, že řada pracovníků z jiných zemí unie, kteří v Rakousku platí stejné odvody do systému sociálního zabezpečení a mají stejné daňové povinnosti jako místní, obdrželo nižší dávky jen proto, že jejich děti žijí v jiné zemi. Podle komise jde o otázku spravedlnosti a rovného přístupu.

„S postupem Rakouska zcela nesouhlasím. Na společném vnitřním trhu EU vytváří nové překážky místo toho, abychom společně pracovali na odstraňování těch stávajících. Nový zákon, který platí v Rakousku, rozděluje Evropu a podrývá základní pilíře EU, k nimž patří volný pohyb osob. To nelze přehlížet,“ říká k tomu česká europoslankyně Martina Dlabajová, která je přesvědčená, že se jedná o diskriminaci. Při nejbližší příležitosti hodlá celou záležitost otevřít v Evropském parlamentu.

„V EU nesmí existovat dvě kategorie občanů. Nejnovější rakouský zákon je jasným příkladem snah jedné země omezovat práva pracovníků z jiného státu EU. Negativně to pocítí především slušní zaměstnanci, kteří řádně přispívají do systému sociálního zabezpečení stejným způsobem jako místní pracovníci,“ dodává.

Indexace se týká hlavně mnoha pečovatelek ze zahraničí, které si Rakušané najímají vzhledem k tomu, že jejich služby jsou levnější než rakouských ošetřovatelek. Klaus Katzianka, šéf agentury, která zprostředkuje zahraniční pečovatelky do Rakouska, podle presse.at tvrdí, že by jich kvůli krácení rodinných přídavků mohlo z práce odejít 20 až 30 procent.