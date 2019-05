Trump si pozval soupeře Čaputové na palubu Air Force One. Přivede plyn z USA na Slovensko? | info.cz

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, jenž před několika týdny prohrál volební klání se Zuzanou Čaputovou, která se již brzy stane prezidentkou Slovenska, je na oficiální návštěvě Spojených států, v rámci níž spolu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem slavnostně otevřel nový terminál na vývoz zkapalněného plynu do Evropy. Do Hackberry, kde se terminál nachází, přepravil politiky prezidentský speciál Air Force One. Šefčovič tak byl zřejmě prvním zahraničním státníkem, který se na palubě prezidentského Boeingu objevil během Trumpova funkčního období.