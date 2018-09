Trump tlačí Mayovou do kouta. Americké požadavky můžou zkomplikovat její dohodu s EU

Spojené státy několikrát opakovaly, že chtějí, aby brexit proběhl „úspěšně“. Zároveň s Velkou Británií dojednávají vlastní obchodní dohodu, o které prezident Donald Trump typicky velikášsky mluví jako o „skvělé“, aniž by zatím byly dojednány detaily. Další kolo debat o podobě dohody se odehraje v New Yorku, kde se Mayová a Trump sejdou na okraj Valného shromáždění OSN.

Trump přitom britské premiérce nedá nic zadarmo. Bílý dům tlačí na tvrdý brexit a prezident v minulosti prohlásil, že nepodporuje nic jako polovičatý odchod, který by Británii svázal s pravidly jednotného evropského trhu. Před svojí červencovou návštěvou ostrovního království vyzdvihoval exministra zahraničí Borise Johnsona, který pro nesouhlas s plánem premiérky rezignoval.

Prezident potřebuje na vyjednávání s Londýnem ukázat, že umí uzavírat dvojstranné dohody, na kterých se zavázal stavět svojí politiku. To znamená, že musí nejen dotáhnout smlouvu, ale musí dojednat takové podmínky, které budou pro USA výhodné. Pokud by neprosadil nic zásadního navíc proti současnému stavu, mohli by to jeho voliči vnímat jako porážku.

Dohoda s EU sváže britské možnosti, bojí se Američané

Američané a příznivci tvrdého brexitu, mezi něž patří kromě Johnsona i například bývalý ministr pro brexit David Davis, se obávají, že v případě dohody s EU nebude moci Londýn uzavírat ambiciózní obchodní smlouvy s třetími zeměmi, jelikož bude i nadále svázán unijními pravidly.

„Vyzýváme Británii, aby se ujistila, že každá dohoda s EU, s níž souhlasí, zachovává dostatek prostoru pro regulace a další věci, tak abychom mohli získávat výhody ze smlouvy o volném obchodu,“ cituje web Politico nejmenovaného člena americké administrativy.

Konkrétně v jednání s Washingtonem panuje rozpor, zda by Británie mohla dovážet z USA maso z dobytka, kterému byly dodávány hormony. Zatímco ve Spojených státech je prodej takových výrobků povolený, Evropská unie jej zakazuje. Otázka zemědělských produktů je přitom pro Američany klíčová a nedá se předpokládat, že by v kontroverzním bodě ustoupili.

„Pokud se Británie zaváže k jednotnému systému pravidel s EU, zavírá si svým způsobem dveře pro to, aby mohla nabídnout třeba Spojeným státům, Kanadě, Austrálii, Novému Zélandu nebo Indii nějaké vstřícné kroky v oblasti obchodu. Například pokud EU prosadí do seznamu pravidel nějaké regulace ke geneticky modifikovaným potravinám, Británie je bude muset uplatňovat jak v rámci produkce na svém území, tak pro dovoz ze třetích zemí,“ komentoval situaci už dříve pro INFO.CZ analytik Asociace pro mezinárodní otázky Kryštof Kruliš.

Mayová uklidňuje, že by i v případě prosazení svého plánu byla schopná dojednávat dobré dohody s dalšími zeměmi. Možností, jak by se dala evropská pravidla obejít, by bylo zavedení dvojího celního systému. Jeden by fungoval na hranicích s EU a platil by pro vývoz z Británie na kontinent, druhý by se vztahoval pro zboží určené výhradně na britský trh. Není však jisté, zda by něco takového bylo reálně uskutečnitelné.

Takové variantě nevěří ani kritici Mayové a obracejí pozornost ke Spojeným státům. „Je užitečné, že nám američtí představitelé celou věc vyjasňují,“ pravil poslanec Jacob Rees-Mogg, který patří k nejhlasitějším příznivcům tvrdého brexitu.

Že je podoba dohody s EU největším rizikem pro úspěch jednání mezi Trumpem a Mayovou, se domnívá také politolog z Metropolitní univerzity Praha Bořivoj Hnízdo, který se zaměřuje na anglofonní oblasti. „Trump bude tlačit na Mayovou, aby si zkonsolidovala Konzervativní stranu a ona sama, aby se přiblížila zastáncům tvrdého brexitu, který by Spojené království více osamostatnil,“ tvrdí pro INFO.CZ.

Vybere si Mayová USA, nebo EU?

Mayová se v takovém případě snadno může dostat do kleští, kdy bude muset volit mezi USA a EU. Evropští vyjednavači podle agentury Reuters trvají na tom, aby se dohoda o volném obchodu podobala té, kterou má unie uzavřenou s Japonskem nebo Kanadou. Tedy mají představu, že si udrží daleko větší vliv, než by se líbilo Spojeným státům. Ty zase příliš nechtějí couvat ze svých požadavků.

Mayová už se nechala slyšet, že než přijmout podmínky, jaké má EU s Kanadou, je lepší, aby Velká Británie odešla bez dohody. „Nemyslím si, že by to bylo tak, jak říká Theresa Mayová. Ale je to signál, že Mayová vychází vstříc Donaldu Trumpovi a má zájem na té dohodě s USA, která je pro ni důležitější než pro Trumpa,“ domnívá se Hnízdo, podle nějž je úspěch jednání s Američany pro Mayovou příležitostí, jak dokázat, že její projekt globálně úspěšné Británie bude fungovat.

Nejde ale jen o politiku a premiérčiny sliby. Pokud by skutečně Mayová musela volit mezi USA a Evropskou unií, nemohla by pominout ani ekonomickou stránku věci. Do Evropské unie míří v porovnání se Spojenými státy více než dvojnásobek britského vývozu. U dovozu jsou nůžky ještě rozevřenější, když 55 procent hodnoty zboží přichází z Evropské unie, zatímco z USA jen 11. Tvrdý brexit a úplný odchod Británie z volného evropského trhu by tak znamenal náraz pro ostrovní ekonomiku a je těžko představitelné, že by jej dohoda s Američany výrazně utlumila.