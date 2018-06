Turecko vypovědělo dohodu s Řeckem o vracení migrantů. Důvodem je azyl pro uprchlé vojáky

Turecko vypovědělo dvoustrannou readmisní dohodu s Řeckem. Informoval o tom dnes turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Na základě dohody mohlo Řecko zpět do Turecka vracet migranty, kterým neudělilo azyl. Vypovězení dohody nemá vliv na platnost významnější dohody o vracení migrantů mezi Tureckem a Evropskou unií.

Důvodem vypovězení dohody je propuštění osmi tureckých vojáků, kteří předloni v červenci po pokusu o státní převrat uprchli do Řecka. Ankara se marně domáhala vydání vojáků, kteří se podle ní podíleli na pokusu o puč.

"V tuto chvíli jsme readmisní dohodu ukončili," oznámil dnes šéf turecké diplomacie, kterého citovala agentura Anadolu. Vypovězení dohody ale nemá vliv na podobnou dohodu mezi Tureckem a Evropskou unií z března roku 2016, týkající se řeckých ostrovů v Egejském moři. "Ta je nadále v platnosti," poznamenal Çavuşoglu.

Řecko a jeho soudy vydání tureckých vojáků zamítly s tím, že by jim v Turecku nebyl zajištěn spravedlivý soud a hrozilo by jim mučení či smrt. V pondělí soud v Aténách propustil poslední čtyři z osmi zadržovaných vojáků, kteří se po zmařeném puči v červenci 2016 dostali do Řecka vrtulníkem a v zemi zažádali o azyl. Jednomu z nich už soud azyl přiznal, dalších sedm na rozhodnutí teprve čeká.

Od pokusu o převrat uprchlo z Turecka mnoho vojáků, zejména do Evropy. Ankara totiž začala provádět rozsáhlé čistky, během nichž přišlo o práci či bylo propuštěno z úřadu přes 100.000 lidí, včetně soudců, prokurátorů, policistů nebo učitelů. Režim je viní z příslušnosti k hnutí islámského duchovního Fethullaha Gülena, které označuje za teroristickou organizaci.

Bilaterální dohoda Turecka s Řeckem upravuje zpětné přijímání uprchlíků, kteří v Řecku nedostanou azyl. Dohoda však byla naplňována velmi klopotně. Od roku 2016 Turecko podle řeckých údajů na jejím základě přijalo zpátky přes 1200 uprchlíků, z toho letos pouze pět.