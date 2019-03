Tvrdé dopady Salviniho dekretu. Tisíce migrantů zůstanou na ulici a kriminalita získá na síle

„Salviniho návrh byl uzákoněn. Dobré časy (pro migranty) končí.“ Tak zněl nápis na transparentu, kterým poslanci Ligy koncem listopadu oslavili přijetí kontroverzního zákona známého také jako „Salviniho dekret“. Začátkem prosince pak zákon zpřísňující pravidla pro migranty podepsal také prezident Sergio Mattarella, proti dekretu se však od počátku staví lidsko-právní organizace a někteří italští starostové, kteří odmítají nový zákon dodržovat a nařídili svým podřízeným úřadům, aby jej ignorovaly.

Nový imigrační a bezpečnostní zákon obsahuje desítky norem, které mimo jiné ruší takzvanou humanitární ochranu – ta byla vedle politického azylu a doplňkově ochrany jednou ze tří možných forem ochrany, jaké měli běženci v Itálii možnost získat. Byla udělována na dobu dvou let, podle italské vlády ale humanitární ochranu někteří migranti začali zneužívat, proto ji kabinet na návrh Mattea Salviniho nechal zrušit.

Azyl z humanitárních důvodů přitom v posledních letech dostávalo kolem 25 procent běženců, kteří nedosáhli na uprchlický status, doma jim však hrozily nejrůznější formy nebezpečí. Na základě humanitární ochrany tak mohli v Itálii zůstat a najít si zde i práci. S novým zákonem ale o tuto možnost přichází, tisíce lidí tak po vypršení ochrany ztratí právo zůstávat v zemi legálním způsobem. To se nelíbí například starostovi sicilského Palerma, podle kterého zákon povede k posílení kriminálních živlů v regionu.

„Jsou tu tisíce, statisíce lidí, kteří jsou v Itálii legálně, platí daně, zdravotní pojištění a za pár týdnů a měsíců tu budou ‚bez papírů‘, tedy nelegálně. To znamená zvýšení kriminality, a ne boj s ní nebo její prevenci,“ kritizuje Salviniho dekret podle serveru Local starosta sicilského města Palerma Leoluca Orlando, který byl jedním z těch, kteří se dekret rozhodli ignorovat.

Infografika: strach z migraceautor: info.cz

Jeho obavy potvrzuje i italský think-tank Institut pro mezinárodní politická studia (ISPI), který upozorňuje na to, že úřady přestaly udělovat humanitární ochranu už v době před přijetím kontroverzního zákona. „Dekret zvýší počet nelegálních imigrantů v Itálii…Podle našich odhadů zde může být víc než 670 tisíc žadatelů o azyl, kteří budou žít v Itálii nelegálně, částečně proto, že vláda nemá kapacitu je deportovat,“ říká pro britský deník The Guardian odborník ISPI Matteo Villa.

Podle Guardianu sice vláda v čele s Ligou a euroskeptickým Hnutím pěti hvězd slibuje, že budou neúspěšní žadatelé o azyl repatriováni do domovských zemí, v současnosti se však úřadům daří vracet do vlasti průměrně 500 migrantů za měsíc, což je méně, než za předešlé italské vlády. „Spočítali jsme, že repatriace všech migrantů, kteří nezískali azyl, bude trvat téměř století,“ varuje také Matteo Villa.

Kromě toho však Salviniho zákon ohrožuje také životy samotných migrantů – především žen. Jak upozorňuje Guardian, v zemi se podle dat italského ministerstva vnitra nachází asi 40 tisíc nigerijských žen, z nichž mnohé skončily po příchodu do Itálie jako sexuální otrokyně.

Právě z Nigérie míří do Evropy – především Itálie – tisíce žen a dívek, které se výměnou za pomoc dostat se z Afriky upíšou pašerákům. Těm pak dluh splácí jako prostitutky, o čemž ale předtím nemají ani tušení. Velká část z nich pak v minulosti získala právě humanitární ochranu, nebo o ni požádala. Po přijetí Salviniho dekretu se však mohou ocitnout na ulici, nebo mohou být deportovány zpět do Nigérie.

To je případ také jednatřicetileté Nigerijky, která pod podmínkou anonymity promluvila s novináři Guardianu. Poté, co její rodiče zemřeli, se nechala zlákat nabídkou pašeráků, kteří jí slibovali „najít důstojnou práci v Itálii“. Skutečnost pak ale byla jiná – pět let jí pašeráci nutili k prostituci.

Když loni zjistila, že je těhotná, rozhodla se konečně požádat o pomoc úřady a dostala se do přijímacího střediska nedaleko Říma. Pak ale přišel Salviniho dekret, na základě kterého byly stovky migrantů z těchto přijímacích center vystěhovány. Pro 31letou Nigerijku si policie přišla koncem ledna. Následně byla převezena do centra pro migranty řízeného katolickou církví, která vedle organizace Caritas pomohla i dalším nigerijským ženám. Desítky dalších ale skončily neznámo kde.

„Nechat tyto dívky na ulici je nejen nehumánní, ale usnadňuje to také práci zločineckých organizací…Bez ochrany tyto dívky riskují, že se stanou snadnou kořistí,“ říká pro Guardian kněz Enzo Volpe z Palerma, který poskytuje nigerijským ženám pomoc už sedm let.

Podle think-tanku ISPI italské úřady během posledních čtyř měsíců zamítly víc než tisícovku žádostí o azyl a asi 1130 žádostí o humanitární ochranu, které zde podaly právě ženy z Nigérie. Jejich osud je nyní nejistý. Italský duchovní proto varuje, že nový zákon jen usnadní obchod s lidmi a povede k dalšímu vykořisťování žen, které přišly do Itálie za lepším životem, netušily ale, co je zde čeká.