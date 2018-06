V Británii roste tlak na uspořádání druhého referenda o Brexitu. Firmy jsou nervózní

Dnes to jsou přesně dva roky, co necelých 52 procent Britů rozhodlo o odchodu země z Evropské unie. Dnes je jasné, že to, čemu zpočátku nemohl celý svět uvěřit, se za necelý rok stane skutečností. Vyjednávání mezi Londýnem a Bruselem ale stále nejsou u konce a z kabinetu premiérky Theresy Mayové se ozývají hlasy, podle kterých hrozí, že Británie odejde z evropského bloku bez dohody. Takový scénář by ale napáchal velké „škody“, upozorňují odpůrci brexitu, kteří se u příležitosti dvouletého výročí schází v londýnských ulicích.