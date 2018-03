V EU stále jen hasíme problémy, říká pro INFO.CZ europoslankyně Charanzová

Češi vstupovali do Evropské unie s určitými očekáváními, ale ne všechna z nich se naplnila. Za dobu, co jsme jejím členy, jsme se nenaučili s unií pracovat a využívat mechanismů, které nabízí. Náš vliv je proto menší, než by mohl být. „Pořád hledáme své místo na Slunci,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ česká europoslankyně Dita Charanzová, kterou respektovaný bruselský server Politico řadí mezi nejvlivnější evropské poslance.

Česko se podle Charanzové, která má zkušenosti s prací na ministerstvu zahraničí a také na českém velvyslanectví při EU v Bruselu, těší v EU menšímu vlivu, než by si zasloužilo. Může za to v první řadě to, že jsme se za dobu od vstupu do unie nenaučili využívat mechanismů, které v EU fungují. „Ve většině případů stále jen hasíme požáry,“ říká poslankyně, kterou bruselský server Politico zařadil mezi nejvlivnější ženy, které utvářejí politiku EU. Charanzovou vybral zejména kvůli jejím aktivitám v oblasti digitální ekonomiky.

Problémem je podle ní také to, že se nedaří nastartovat spolupráci mezi českými europoslanci. „Nepamatuji si, že by tu bylo jediné české téma, na kterém by se shodlo našich 21 poslanců,“ říká v rozhovoru Charanzová.

Co považuje za další překážky tomu, aby si Česko dokázalo v unijních institucích získat respekt a lépe prosazovat své zájmy? Jak k tomu může přispět vláda, která má v čele premiéra, jež čelí trestnímu stíhání? Co si poslankyně na toto téma vyslechla od svých kolegů europoslanců a co jim odpovídá?

V rozhovoru, který na webu INFO.CZ vyjde o Velikonocích, se mluvilo také o nedávné aféře Facebooku a masovém úniku dat jeho uživatelů, současné situaci v Katalánsku nebo o tom, co by měla obsahovat připravovaná dohoda mezi EU a Spojeným královstvím o brexitu.

Dita Charanzová, která byla do Evropského parlamentu zvolena v roce 2014, je místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a náhradníkem ve Výboru pro mezinárodní obchod.