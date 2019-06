V italské vládě si jdou po krku, spory prohloubí i střet s Bruselem. Salvini má ale navrch | info.cz

Vládní spolupráce mezi Hnutím pěti hvězd a Ligou Mattea Salviniho byla od počátku „sňatkem z rozumu“, který nikdy příliš neklapal. Po evropských volbách ale měsíce hádek přerostly v otevřenou slovní válku, která dovedla premiéra Giuseppe Conteho k důraznému varování – pokud se vzájemné spory vládních stran neuklidní, vzdá se premiérského křesla.

Nutno připomenout, že ještě před rokem mělo Hnutí pěti hvězd nad Salviniho Ligou výrazně navrch. V loňských parlamentních volbách M5S volilo 32 procent lidí a bylo hlavním vedoucím článkem nově složené koalice, který určoval budoucí směřování vlády. V posledních měsících, během nichž se Salvini stával stále populárnějším, se ale karta začala obracet. Květnové volby do Evropského parlamentu pak Salviniho sebevědomí jen utvrdily – Liga totiž získala téměř dvojnásobek zisku M5S, které skončilo až třetí.

Podle odborníka na Itálii z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martina Mejstříka proto Salvini tlačí na to, aby se výsledky evropských voleb odrazily i na mocenském rozvrstvení uvnitř koalice. Současné vnitrokoaliční spory o daně a veřejné výdaje jsou dle jeho názoru spíš zástupnými problémy.

„Jedná se o to, že Salvini vystupuje jako hlavní reprezentant vlády a je také vnímán jako ten nejdůležitější v koalici. Agenda, kterou vláda přijímala a přijímá, ale vychází primárně z programu Hnutí pěti hvězd a to se Salvinimu samozřejmě nelíbí,“ říká pro INFO.CZ s tím, že se Liga posílená evropskými volbami nyní bude snažit prosazovat to, co měla v programu, který bude předřazovat před program Hnutí pěti hvězd.

Zatímco Hnutí pěti hvězd se před nedávnem podařilo prosadit zákon o nepodmíněném příjmu, Salvini nyní tlačí na zavedení rovné daně, která by se podle jeho představ měla snížit na 15 procent. Takový krok by však ještě více zatížil italský rozpočet, kvůli němuž se Řím s Bruselem pře už téměř rok. Salvini však trvá na tom, že snížení daní podpoří hospodářský růst a pozvedne italskou ekonomiku víc, než kdyby se země striktně držela „zastaralých“ fiskálních pravidel unie, která je podle něj třeba změnit.

Spor s Bruselem má vyvrcholit už zítra – podle unijních zdrojů, na něž se odkazují zahraniční média, Evropská komise zahájí vůči Itálii disciplinární řízení kvůli neplnění evropských fiskálních pravidel. Důvodem je hlavně rostoucí státní dluh, který v loňském roce stoupl na 132,2 procenta HDP z předloňských 131,4 procenta. Podle předpokladů Komise se navíc dluh letos zvýší na 133,7 procenta a v příštím roce dokonce na 135,2 procenta HDP.

Komise proto už minulý týden zaslala do Říma dopis, kde žádala vysvětlení, proč se stav italských veřejných financí stále zhoršuje. Následná odpověď italského ministra financí Giovanniho Triy však Brusel podle nepřesvědčila, píše agentura Reuters – podle unijních zdrojů je Triův dopis příliš vágní, a dá se proto očekávat, že tuto středu Komise podnikne v disciplinárním řízení první krok. Proces by přitom mohl vést až k pokutě ve výši 0,2 procenta italského HDP, tedy asi 3,5 miliardy eur.

Jak pro INFO.CZ tvrdí ekonom České spořitelny Petr Zahradník, Itálie je podle něj prvním evropským kandidátem, který by se měl takových sankcí dočkat. „Myslím, že proces s Itálií měl být zahájen už před nějakým časem, protože italský přístup k plnění kritérií je setrvale nekompetentní. Nedochází k jakékoliv snaze tento neudržitelný stav nějakým způsobem napravit, takže pokud řízení přichází až teď, je to velmi pozdě,“ říká pro INFO.CZ.

Co by tedy zahájení řízení ze strany Komise pro Itálii znamenalo? Podle Zahradníka se Itálie přesune z kategorie zemí s nadměrným deficitem do kategorie států, které ohrožují stabilitu eurozóny, což pro ni bude mít nepříjemné dopady. „Projeví se to i v tom, že náklady na financování budou vyšší. Itálie potřebuje peníze jako sůl, ale ty peníze budou méně dostupné, než tomu bylo doposud, což Řím nestaví do komfortní situace,“ říká ekonom.

Co bude proces znamenat v delším časovém horizontu, pak bude podle Zahradníka záviset hlavně na italském přístupu. Možné varianty jsou dvě. „Buď přijme opatření, která povedou k nápravě, a situace se zlepší, anebo bude hrát na národní notu ústy svých politických představitelů, jako je Salvini, a bude proti tomu protestovat, ale tím se země bude stále více bořit do bahna, ve kterém je a nebude nalézat řešení,“ dodává.

Hrozí další střet s Bruselem?

S ohledem na podobná rizika nyní Conte vyzývá Ligu i Hnutí pěti hvězd, aby přestaly s hádkami a začaly pracovat na reformách, které stav italské ekonomiky zlepší. Premiér, který byl loni jmenován do funkce jako odborník nezávislý na obou politických stranách, zároveň připomněl, že vláda nyní pracuje na rozpočtu pro rok 2020 a potřebuje jejich podporu při jednáních s Bruselem.

„Je na politických uskupeních, aby rozhodly, zda chtějí, aby vláda pokračovala v práci…Žádám jejich rychlou reakci, protože země nepočká,“ prohlásil včera Conte, když pohrozil možnou rezignací. Dnes ráno se dočkal reakce od Salviniho. Tvrdý zastánce protiimigrační politiky premiérovi vzkázal, že vládu položit nechce, požaduje ale prosazení některých programových bodů Ligy – a to v horizontu příštích 15 dnů, jinak „to bude problém“.

Podle agentury Bloomberg tím Salvini varoval před kolapsem vlády, který může vyústit v předčasné volby. Vydíráním koaličních partnerů se šéf Ligy snaží prosadit svou – je si dobře vědom své výhodné pozice, kterou v porovnání s M5S má. „Salvini ví, že může vyhrožovat předčasnými volbami, které by Liga drtivě vyhrála. Hnutí spadlo takřka na polovinu výsledku, který získalo v loňském roce. Liga je tedy ve velmi komfortní situaci,“ říká Mejstřík.

Situace uvnitř vlády je velmi napjatá, případné disciplinární řízení Evropské komise může vztahy mezi dvěma koaličními stranami ještě vyostřit. Kompromis, díky němuž by se Itálie sankcím vyhnula, se tak bude v rozhádané atmosféře hledat velmi složitě. „Salvini bude tlačit na to, aby byl tento kompromis činěn vyškrtáváním slibů, které učinilo Hnutí pěti hvězd,“ vysvětluje Mejstřík s tím, že M5S je víceméně v koutě, protože vidí, že kvůli účasti vládě se Salvinim výrazným způsobem ztrácí.

Motivací k tomu, aby znesvářené strany kompromis našly, však budou hlavně hrozící sankce. Na ty by mohlo dojít v případě, že by euroskeptická vláda v Římě výzvy Bruselu k nápravě stavu veřejných financí opakovaně ignorovala. Takový proces by však trval poměrně dlouho a není jasné, zda by rozhodnutí bylo politicky průchozí. Podle Zahradníka by však sankce byly v případě Itálie na místě.

„Z hlediska toho, v jakém stavu jsou veřejné finance a struktura italské ekonomiky, by to bylo zcela po právu. Itálie by se jinak mohla dostat do situace, v jaké bylo Řecko zhruba tři roky, kdy bylo de facto pod nucenou věřitelskou správou, do níž by se Řím opravdu dostat nechtěl,“ říká s tím, že by takový krok vyvolal „hysterickou reakci stávajících italských reprezentantů“.

Vedle dalších turbulencí uvnitř vlády se dá očekávat, že pokud Komise řízení proti Itálii skutečně spustí, přijde další vyhrocení vztahů na ose Řím-Brusel, který sledoval zbytek Evropy už ve druhé polovině loňského roku. Spor o podobu italského rozpočtu na rok 2019 se nakonec podařilo v polovině prosince uklidnit, v případě zahájení disciplinárního řízení však může být rozepře s Bruselem dokonce ostřejší než ta loňská.

Podobné obavy má i ekonom České spořitelny. „Samozřejmě bych byl příjemně překvapen, kdyby tento krok Řím přijal s pochopením a s vědomím toho, že chyby jsou na jeho straně a že v rámci Evropské unie je nutné dodržovat určitá pravidla – že nejde být černým pasažérem, kdy 80 procent cestujících platí,“ říká Zahradník, podle něhož je Itálie tím největším černým pasažérem. „Bohužel to jeho političtí představitelé neakceptují a domnívám se, že k další eskalaci velmi pravděpodobně dojde,“ dodává.

Podle Mejstříka situace tak horká nebude. V unii navíc po eurovolbách nastává přechodné období, kdy se bude skládat nová Evropská komise, což bude trvat celé léto. „Očekávám tedy spíše rétorické tahanice, kdy se bude v zákulisí mezitím vyjednávat o kompromisu, protože není v zájmu Salviniho, Itálie ani Evropské komise ekonomickou situaci v Itálii dál destabilizovat,“ uzavírá odborník na Itálii.