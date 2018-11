Válka o bankéře. Státy EU se snaží Británii před Brexitem připravit o tisíce klíčových finančníků

Deník udělal průzkum mezi zeměmi a zjistil, že největší velkorysost projevuje Francie a Itálie. Pokud by do Francie přišel bankéř, který vydělá jeden milion eur ročně, díky daňovým úlevám by získal o 180.000 liber více než v Londýně. V Itálii je to dokonce 200.000 eur. To ovšem není všechno, kromě daňových prázdnin země nabízejí i snížení daňové sazby o polovinu či možnost nepočítat nemovitý majetek do daně pro bohaté, kterou některé země mají.

Ukazuje se, že podobná lákadla velmi dobře fungují, což je špatná zpráva pro Londýn. Investiční banka Goldman Sachs už začala přesouvat 60 procent svých bankéřů z Londýna do Milána, Frankfurtu a Paříže. Bank of America přesouvá své evropské sídlo do irského Dublinu a otevírá i další pobočku pro denní obchody v Paříži, kde najde pracovní místo až 1000 lidí.

Centrální banka Bank of England odhaduje, že londýnské City přijde kvůli Brexitu o zhruba 5000 pracovních míst ve finančních službách. Ian McCluskey ze společnosti PwC ovšem upozorňuje, že daňové úlevy nebudou trvat věčně. „Pokud se někdo přestěhuje nastálo, je pravděpodobné, že časem bude zdaněn jako normální občan,“ dodává. Tato doba je ovšem poměrně dlouhá, ve Francii přestanou daňové úlevy efektivně fungovat až po osmi letech trvalého pobytu.