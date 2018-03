Vítězové italských voleb volají po změnách fiskální politiky EU. Změny chce Liga i Hnutí pěti hvězd

Italské parlamentní volby skončily patem: ani jedna z hlavních tří politických sil nezískala parlamentní většinu. Liga je nejsilnější stranou vítězné středopravé koalice (celkem asi 37 procent hlasů), protisystémové M5S volilo zhruba 32 procent voličů. Středolevý blok u voleb propadl a získal pouze 22 procent hlasů.

V úterý nezávisle na sobě šéf Ligy Matteo Salvini i předseda M5S Luigi Di Maio uvedli, že rozpočtové pravidlo EU, které stanovuje strop rozpočtového deficitu na tři procenta HDP, brzdí hospodářský růst Itálie a mělo by být změněno.

"Co se týče deficitu, všichni nyní, zdá se, souhlasí s tím, že toto pravidlo by se mělo revidovat a nahradit. Teď se budeme věnovat tomu, jak to provést," řekl Di Maio novinářům v Římě.

Salvini téhož dne v Evropském parlamentu ve Štrasburku uvedl, že rozpočtové pravidlo "je jedním z těch předpisů sepsaných u stolu, které budeme rádi dodržovat, pokud se díky nim lidem žije lépe; máme-li ale kvůli tomu propouštět (zaměstnance) a zavírat (podniky) a vede-li takové pravidlo k nestabilitě, pak jej dodržovat nebudeme".

Třebaže se Liga i M5S shodují, že úsporná rozpočtová opatření by měla být zrušena, k Bruselu zastávají odlišné pozice. Salvini označuje unii za "ničitele" a pokud to bude politicky možné, chce odstoupit od eura. Během volební kampaně dokonce hrozil italexitem, tedy italským odchodem z EU, pokud se fiskální a imigrační politika evropského bloku nezmění. Di Maio si přeje euro zachovat a stejně tak i dobré vztahy s Bruselem, napsala agentura Reuters.

"Ty euroskeptické tendence jsou reálné v tom, že lidé jsou opravdu naštvaní, hledají obětního beránka a EU je pro ně naprosto ideálním terčem. Na druhou strany na severu (Itálie) je spousta firem, které díky obchodu s EU zbohatly. Podnikatelé a bohatí lidé vědí, že se jim EU vyplatí, takže nevím, kam to povede, podle mě se ta rétorika teď trochu zklidní," řekl ČTK italský novinář Andreas Pieralli.

"Je pak velký rozdíl mezi M5S a Ligou. Ta druhá je opravdu plná zapřisáhlých nepřátel unie, kteří by nejraději vyhlásili italexit hned teď, ale v M5S je to mnohem složitější. Je to různorodé politické uskupení, které nabralo i tradičně levicové nespokojené voliče, a ti jsou hodně pro EU," dodal Pieralli.

Evropská unie a Itálie se podle Pieralliho drží vzájemně v šachu. "Finanční pád Itálie by byla katastrofa pro celý kontinent, je to stále třetí největší ekonomika (eurozóny). Italský strojírenský průmysl je hned druhý v EU po Německu. Itálie má sice 2,3 bilionu eur dluhu (58,6 bilionu Kč), ale zároveň má čtyřikrát větší soukromé bohatství (než Německo). Problém je, že ty soukromé peníze jsou všelijak ukryté a neproudí v systému. Takže s tím euroskepticismem to nebude tak žhavé, ale jistě lze očekávat, že Itálie bude tlačit, možná společně s dalšími jižními státy, na uvolnění fiskálních pravidel," poznamenal Pieralli.