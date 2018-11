Volání do ciziny už nebude stát „majlant“. Europoslanci nastavili operátorům cenový strop

Evropský parlament dnes ve Štrasburku potvrdil nová pravidla pro telekomunikace, která zavádějí cenový strop pro přeshraniční hovory v rámci EU. Balíček opatření začne platit od poloviny května příštího roku a volání z Česka do jiné země v EU nebude od té doby vyšší než 6 korun za minutu. Cena SMS by se měla pohybovat maximálně kolem 1,50 Kč.

Zavedené stropy jsou stanoveny v eurech (0,19 EUR/ min, resp. 0,06 EUR za SMS), pro země mimo eurozónu se budou přepočítávat dle aktuálního kurzu Evropské centrální banky a každoročně aktualizovat.

„Stanovení nových podmínek pro volání po celé Unii je velký krok pro všechny Evropany, úspěch, pod nímž je podepsána Česká republika. To mne velmi těší. Jednání, která k tomu vedla, byla náročná, trvala více než rok,“ řekla k tomu česká europoslanykně za ANO Dita Charanzová, která se na jednání v institucích EU podílela. Poslankyně připomněla, že v některých případech dnes účtují operátoři za volání po EU i 30 Kč za minutu.

Na nových pravidlech pro volání v rámci EU se poslanci už dříve dohodli se zástupci členských států, dnes nová opatření definitivně potvrdili. Nová pravidla zároveň zvýší ochranu uživatelů smartphonů a webových služeb jako jsou Skype a WhatsApp. Podle nových předpisů budou členské státy muset postupně do roku 2020 zavádět vysokorychlostní síť 5G.

„Návrh bude přínosný třeba pro studenty nebo pracovníky v mezinárodních týmech, kteří pobývají v různých zemích a pro které jsou dnes vzájemné hovory, zejména v porovnání s roamingem, mnohem nákladnější. Regulace jim tak umožní tyto náklady snížit,“ myslí si další europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09).

Pětisetstránkový dokument, který Evropský parlament přijal, dále stanovuje internet jako veřejnou službu, k níž má mít možnost přístupu každý.

„Neříkáme, že má být internet zdarma, tvrdíme ale, že kdokoli bude chtít být k internetu připojen, má mít garantovanou tuto možnost, stejně jako to je s vodou či elektřinou,“ řekla k tomu Charanzová. Materiál podle jejích slov počítá s dalším rozvojem vysokorychlostního internetu a rychlejším pokrytím optických vláken EU.

Evropský parlament také schválil povinnost rozeslat alarmující sms, které v případě nebezpečí budou informovat. Opatření by měla platit od roku 2022. „Ať už se jedná o záplavy, požáry či třeba teroristický útok, lidé, kteří se budou nacházet v dotčené oblasti, dostanou zprávu na svůj mobilní telefon. Jde o systém, který v některých částech EU už velmi dobře funguje, jinde – jako třeba při teroristických útocích v Bruselu, závažně selhal. V době technologií 21. století by toto měla být standardní služba občanům, jsem pro to ráda, že byl můj návrh nakonec přijat,“ vysvětluje česká europoslankyně Charanzová.

Telekomunikační balíček musí ještě formálně schválit členské státy. Od té doby pak poběží dvouletá lhůta na zavedení nových pravidel. Limity na ceny přeshraničních hovorů v rámci EU by měly začít platit už na jaře příštího roku.