Vražda bulharské novinářky: Čeští europoslanci chtějí zkontrolovat Bulharsko, bojí se o demokracii

Za poslední rok v EU zemřeli násilnou smrtí už tři investigativní novináři. Naposledy šlo o bulharskou redaktorku Viktoriji Marinovovou, kterou někdo zavraždil v sobotu ve městě Ruse. Vyšetřování je sice na počátku, ale existují indicie naznačující, že žena zemřela kvůli své práci. V poslední době se snažila odhalit korupci související s evropskými dotacemi, která mohla prorůstat až do nejvyšších pater politiky a policie. Její vražda znepokojila řadu organizací. Čeští europoslanci považují útoky na reportéry za vážné ohrožení demokracie nejen v Bulharsku, ale i na celém evropském kontinentě. Chtějí proto, aby Evropský parlament vyslal do Bulharska monitorovací misi. Podle informací INFO.CZ by mohla odjet už příští týden.

Do Bulharska by měli odjet poslanci hned ze tří výborů Evropského parlamentu. „Misi zvažuje pracovní skupina věnující se právnímu státu složená z poslanců z výborů pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a rozpočtovou kontrolu (CONT) a Zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3),“ potvrdil redakci český europoslanec Petr Ježek (ALDE), který poslednímu zmíněnému výboru šéfuje.

Poslance znepokojilo to, že v sobotu na území EU zemřel již třetí investigativní novinář během posledního roku. Jednalo se o bulharskou novinářku Viktoriji Marinovovou, která pracovala pro regionální televizi TVN. K brutální vraždě, před kterou byla třicetiletá žena zřejmě znásilněna, surově bita a poté uškrcena, došlo v bulharském městě Ruse, kde novinářka žila. Možného pachatele dnes zadržela bulharská policie a údajně se jedná o rumunského občana, který má také moldavský pas. Podle generálního prokurátora Sotira Cacarova existuje několik vyšetřovacích verzí.

Bulharská, ale i další evropská média, kromě mimořádné surovosti vraždy zmiňují ještě jeden důležitý fakt – Bulharka před smrtí pracovala na kauze, která měla odhalit korupci v nejvyšších patrech tamní politiky a policejních složek. Společným jmenovatelem při tom měly být evropské dotace – tedy prostředky, které členské země EU mohou čerpat z unijního rozpočtu na nejrůznější projekty. Bulharské deníky a servery píší, že posledním příspěvkem Marinovové byl rozhovor s bulharským a rumunským novinářem, kteří spolupracovali při zkoumání korupční aféry odhalující tunelování unijních fondů bulharskou společností GP.

Financial Times v této souvislosti připomínají, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) už minulý měsíc zvažoval, že začne Bulharsko vyšetřovat kvůli podezření, že v něm dochází ke zneužívání evropských peněz. Upozornit ho na to měli právě bulharští novináři.

O tom, že bulharská novinářka Marinovová zemřela zřejmě kvůli tomu, že se pustila do rozplétání případu spojeného s korupcí, tweetovala o víkendu i dvojka Evropské komise Frans Timmermans. Česká eurokomisařka Věra Jourová nabídla bulharským vyšetřovacím orgánům pomoc a vybídla je k tomu, aby co nejrychleji našly viníky vraždy a „objasnily, zda měl útok souvislost s prací novinářky“. O tom, že by mezi vraždou Marinovové a korupcí včetně souvislosti s evropskými fondy mohla existovat společná linka, psala mj. Asociace evropských novinářů, která má svou pobočku také v Bulharsku.

Europoslanec Ježek INFO.CZ sdělil, že se bude snažit, aby výbory tmíněné v úvodu tohoto textu misi do Bulharska koordinovaly, případně aby se jednalo o společnou cestu. „Nemělo by docházet k tříštění sil a duplicitám, ale naopak musíme jednat efektivně,“ řekl. Podle informací redakce to v tento moment vypadá, že půjde o misi pracovní skupiny výboru LIBE za účasti europoslanců z výborů CONT a TAX 3.

Pokud nevyvstane nějaká překážka, europoslanci by do Bulharska mohli odletět už v příštím týdnu.

Na obranu demokracie

Jak už bylo řečeno, vražda bulharské novinářky není v Evropě ojedinělým jevem. V posledních 12 měsících totiž kromě bulharské novinářky zemřeli v EU další dva žurnalisté. Loni v říjnu připravila nálož nastražená v automobilu o život maltskou novinářku Daphne Caruanovou Galiziovou a v únoru nájemný vrah zastřelil slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku. Minimálně v případě Slovenska se ukázalo, že mezi Kuciakovou vraždou a jeho prací existovalo přímé spojení.

Vraždy odsoudila organizace OBSE, která zároveň upozornila na trend neustále přibývajících útoků na novináře, zejména ženy.

Novinářka Anne Applebaum po oznámení zabití Marinovové uvedla, že další vražda evropského novináře kvůli rozplétání korupce je něčím, co definuje naši epochu.

O tom mluví i čeští europoslanci, které redakce oslovila. „Žádná slova nejsou dostatečná pro odsouzení těchto vražd novinářů a novinářek. Docházelo k nim spíše v zemích, které nebyly zcela demokratické, typickým příkladem je Rusko. Teď se dějí i v EU,“ myslí si již citovaný europoslanec Petr Ježek. Nezávislí novináři a soudci tvoří podle něj první linii obrany demokracie, kterou je potřeba bránit. „Bez nich a jejich nezávislosti by demokracie prostě nebyla. Útoky na nezávislost médií, a někde i soudců, ze strany politiků nejsou ničím jiným, než snahou posilovat své postavení omezováním demokracie a právního státu. A to je nepřípustné a je povinností demokratů se tomu postavit.“

„Vraždy novinářů do civilizované Evropy nepatří. A je hrozné, že k nim došlo,“ souhlasí s tím další český europoslanec Luděk Niedermayer (EPP). „Investigativní novinářská práce je součástí vyspělé demokratické společnosti a je jedním z měřítek kvality demokracie v dané zemi. Slouží také jako prevence některých neblahých jevů, které se jinak mohou rozvíjet,“ dodal.

Evropský parlament v minulosti vyslal monitorovací mise kvůli vraždám novinářů a jejich možnému spojení s korupcí také na Maltu a na Slovensko. Tam se europoslanci vypravili dokonce dvakrát (naposledy na konci září) a další mise se podle zjištění redakce chystá na letošní prosinec.

Zúčastnit by se jí měla česká europoslankyně Martina Dlabajová (ALDE). „Novináři byli vždycky nazýváni 'hlídacími psy demokracie'. Pokud je někdo tráví, střílí, zabíjí, je to jednoznačný signál, že hradby demokracie hodlá někdo ztéci. My všichni bychom měli udělat maximum pro to, abychom je ubránili. A je úplně jedno, jestli je to přímo v naší zemi nebo u sousedů,“ napsala redakci. „Pevně věřím, že tito novináři nezemřeli nadarmo. Že jejich oběti vyburcují společnost k radikálnější obraně našeho největšího daru – svobody a demokracie,“ dodala.