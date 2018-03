Vražda Kuciaka by měla stát Fica hlavu, Slovensko se změnilo. Europoslanec tepe vládu

Kvůli vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně by měl kromě ministra vnitra odstoupit i premiér. V rozhovoru pro Blesk Zprávy to ve Štrasburku řekl slovenský europoslanec Ivan Štefanec. Podle něj tragédie Slováky nebývale semkla. O situaci u našich východních sousedů bude odpoledne rokovat také plénum Evropského parlamentu ve Štrasburku. Podívejte se na video níže.

„Považuji za klíčové, aby byl ten případ co nejdříve vyšetřen nezávislými institucemi. Aby si ti, kteří mají pravomoci vyšetřovat, plnili svoji práci. Aby zločinci byli odhaleni a potrestáni. Tento zločin má ale velký politický dosah, protože v nedokončeném článku šlo také o přímé propojení mafie a slovenské vlády. Politici nemohou zůstat nečinní,“ zdůraznil v první řadě opoziční slovenský politik a člen frakce Evropské lidové strany.

Politici by měli podle Štefance vytvořit co nejlepší podmínky k tomu, aby policie mohla zločin vyšetřit. „Ten rozměr ale i v rámci Unie. Evropský parlament má spoluzodpovědnost za všechny členské státy včetně Slovenska. A Ján Kuciak psal o možném zneužívání eurofondů a o daňových podvodech, to je přímá kompetence Evropského parlamentu. Proto ten velký zájem,“ dodal slovenský politik k tomu, že se na Slovensko vypravila delegace z Bruselu, aby „dohlédla“ na unijní záležitosti.