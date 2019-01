Výstraha pro Londýn: Bez irské pojistky dohodu o brexitu nepotvrdíme, zaznělo z europarlamentu

Bez trvalé a funkční pojistky pro celní režim na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem nebude moci Evropský parlament ratifikovat dohodu o odchodu Británie z EU. Do Londýna to po svém dnešním jednání vzkázala příslušná skupina EP, jejíž práci řídí belgický liberální europoslanec Guy Verhofstadt.

Když britská sněmovna tento měsíc odmítla text „rozvodové dohody“, který se dlouho s EU dojednával, rozhodla se britská premiérka Theresa Mayová pro cestu dalšího vyjednávání se skeptickými poslanci. Pokud britský parlament smlouvu neschválí, hrozí, že země 29. března unii opustí bez dohody, takzvaným tvrdým brexitem s řadou okamžitých komplikací a negativních hospodářských důsledků.

Někteří poslanci žádají právě nové dojednání pojistky pro irskou hranici, která podle nich může Británii trvale svázat s EU v celní unii. Nevěří totiž právně nezávaznému ujišťování z kontinentu, že řešení obsažené v návrhu smlouvy by ideálně vůbec nemělo nastat, protože obě strany dojednají lepší způsob uspořádání. A pokud by na něj došlo, tak jen na časově omezenou dobu, opět do chvíle, než se najde lepší a trvalá varianta.

Obě strany se snaží zajistit, že hranice mezi Irskem a britským severním Irskem – a po brexitu jediná pozemní hranice Velké Británie s EU – zůstane stejně prostupná jako dosud. Důsledkem tvrdého brexitu by přitom paradoxně byl nejspíš také okamžitý vznik vnější hranice EU se souvisejícími kontrolami osob i zboží.

Evropské země, unijní vyjednavač Michel Barnier i zástupci Evropské komise (EK) ale britské straně opakují, že ačkoliv jsou připraveni tyto své záruky zopakovat, není nové jednání o části dohody o vystoupení možné. Text, který se dojednával dlouhé měsíce, je podle EU27 výsledkem kompromisů na obou stranách a nejlepší možný.

Podobný postoj dnes zaujala i europarlamentní skupina pro brexit, kterou vede Verhofstadt. „Smlouva o vystoupení je spravedlivá, nelze ji znovu dojednávat. To se týká zvláště pojistky, neboť ta zajišťuje, že se za žádných okolností nezpevní hranice na Irském ostrově a zároveň je pojistkou zachování integrity jednotného trhu,“ uvedla skupina.

Europarlament očekává, že britská strana rychle přijde s „pozitivním a životaschopným návrhem dalšího postupu“. Odmítnutí dohody podle EP zvyšuje pravděpodobnost tvrdého brexitu, jehož dopady různé specifické domluvy obou stran v konkrétních oblastech nemohou plně zmírnit. Ačkoliv takový vývoj není podle zástupců europarlamentu v zájmu ani jedné ze stran, je odpovědným postupem zintenzivnění příprav na takovou situaci. Evropský parlament bude o dění kolem brexitu diskutovat na konci ledna.