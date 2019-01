Vzpoura ve straně i klesající preference. Brexit nezatápí jen Mayové, horko je i Corbynovi

Británie se ocitla v chaosu a premiérka Theresa Mayová žehlí, co se dá. Poté, co Dolní sněmovna sestřelila její dohodu o brexitu, začíná hledat nový kompromis, který by měl šanci v britském parlamentu alespoň těsně projít. Mayová se do svízelné situace sice částečně dostala vlastní vinou, protože s poslanci během dvouletého vyjednávání s Evropskou unií své plány dostatečně nekomunikovala, přesto lze její situaci označit za mírně řečeno nezáviděníhodnou.

Vzhledem k rozdělenosti parlamentu a různorodosti požadavků se nalezení nové podoby dohody zdá jako nadlidský úkol, návrh má přitom poslancům předložit už v pondělí. Už tak nelehkou situaci jí navíc stěžuje lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn, který pozvánku Mayové k jednacímu stolu označil za „trik“ a odmítl ji s tím, že se s premiérkou nebude bavit, dokud její vláda nevyloučí možnost odchodu z EU bez dohody.

Premiérce nezbylo, než Corbynovi se střízlivým úsudkem odpovědět, že takováto podmínka „není v moci vlády“ a pozvala ho k setkání ještě jednou. „Nezbývá mnoho času, než 29. března opustíme EU, takže cestu vpřed je potřeba nalézt rychle,“ napsala Mayová. Corbyn však zůstává neoblomný. Trvá na tom, že dohoda je mrtvá a jediným východiskem z patové situace jsou předčasné volby a v krajním případě také „lidové hlasování“.

Podpora vypsání druhého referenda ho však může přijít draho. Jak píše britský deník The Guardian, Corbyn by kvůli tomu mohl čelit desítkám rezignací ze strany významných labouristických poslanců a některých stínových ministrů, kteří hlasovali pro odchod z EU. Mají totiž obavy, že by prosazování myšlenky obnoveného referenda mohlo straně uškodit u voličů, kteří hlasovali pro brexit.

Brexit - firmy, infografikaautor: Info.cz

„Byl bych v opravdu složité situaci, pokud bychom teď podpořili druhé referendum. Neměl bych na výběr, než odstoupit,“ uvedl pod podmínkou anonymity jeden z labouristů, kteří kvůli referendu zvažují vlastní rezignaci – v takovém případě by prý už nemohl reprezentovat jeho voliče, kteří jsou pro brexit.

Kromě Mayové se tak ve svízelné situaci nachází i ten, který jí hází klacky pod nohy. Zatímco u části labouristů je kvůli myšlence druhého referenda na pranýři, druhý tábor ho tlačí k tomu, aby lidové hlasování o brexitu podpořil. Ti přitom vzhlíží ke středečnímu průzkumu veřejného mínění agentury YouGov, podle kterého by v referendu nyní zvítězili zastánci setrvání Británie v EU, a to poměrem 56 ku 44 procentům hlasů. Rozdíl 12 procentních bodů je přitom nejvyšší, jaký se v průzkumech zatím objevil.

Za vypsání druhého referenda se ve středu postavila skupina 71 labouristických poslanců, proti nim však stojí tábor těch, kteří jsou vůči lidovému hlasování při nejmenším skeptičtí. Mezi nimi jsou i vysoce postavení labouristé jako Ian Lavery nebo stínový ministr spravedlnosti Richard Burgon, kteří trvají na tom, že prioritou strany má být především tlak na uskutečnění předčasných voleb.

Corbyn tak lavíruje mezi dvěma stranami, z nichž jedna referendum požaduje, druhá plán považuje za zradu na voličích. Referendum by však paradoxně mohlo nahrát zastáncům tvrdého brexitu. Aby se na jeho vypsání poslanci z nejrůznějších politických stran shodli, muselo by zřejmě obsahovat i možnosti, které oni sami prosazují. Voliči by tak mohli zakroužkovat také jednu z variant, jako je odchod s dohodou, vůbec z unie neodcházet, ale i brexit bez dohody, upozorňuje odborník Asociace pro mezinárodní otázky Kryštof Kruliš.

„Pak by to byla hra vabank a odchod bez dohody by se stal reálnou variantou – v Dolní sněmovně nemá odchod bez dohody dostatečnou podporu a poslanci by tuto variantu nepustili, v případě referenda by se to ale mohlo vymknout z rukou,“ varuje pro INFO.CZ analytik.

Otázka referenda však není jediná věc, která šéfa labouristů v současnosti trápí. Jeremy Corny se kromě názorového štěpení ve straně potýká také se ztrátou popularity. Ukazuje to aktuální průzkum YouGov, na který se odvolává bulvární deník The Sun.

Z něj vyplývá, že počet lidí, kteří Corbyna považují za nejlepšího možného lídra země, tento týden klesl na 20 procent. Ještě před rokem přitom Corbyn vedl u celkem 31 procent respondentů. Naopak Theresu Mayovou v aktuálním průzkumu podpořilo celkem 36 procent respondentů. Corbyn přitom ztrácí podporu také v řadách labouristických voličů – jako budoucího premiéra by si ho přála méně než polovina z nich. To pro šéfa opoziční strany není zrovna přívětivý výsledek.