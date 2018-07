Záhadný případ: Slovensko nemá informace, že by ze země někdo unesl Vietnamce. Německo na tom trvá

Slovenské ministerstvo vnitra nemá informace, že by někdo ze země do zahraničí unesl vietnamského občana. Podle serveru teraz.sk to dnes uvedl mluvčí ministerstva Petar Lazarov v reakci na zprávu německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung, podle kterého berlínští vyšetřovatelé již nepochybují, že byl loni v létě bývalý komunistický funkcionář Trinh Xuan Thanh po únosu v německé metropoli do Vietnamu dopraven slovenským vládním speciálem.