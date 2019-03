Královo přístaviště začíná ovládat náboženská sekta, jejíž pozornosti neunikne ani sama Cersei. Arya díky tvrdé práci získává nové schopnosti, její sestra se dostává do područí Ramseyho Boltona a Jon Sníh spolu se Stannisem odrážejí útok nemrtvých. (Text obsahuje informace z dosud odvysílaných epizod.)

S05E01: V očekávání válek

Margaery spřádá konkrétní plány, jak se definitivně zbavit její největší konkurentky – Cersei. Tu na druhé straně její bratranec nabádá, aby se vyzpovídala ze svých hříchů. Daenerys musí čelit dalšímu problému v podobě Synů Harpyje a Jon musí přihlížet smrti Manceho, kterého nechal Stannis upálit zaživa.

S05E02: Dům černé a bílé

Jon se stává velitelem Noční hlídky a Cersei se právem bojí o svou dceru, které se na pomoc vypraví Jaime spolu s Bronnem. Arya mezitím dorazí do Domu černé a bílé a konečně narazí na muže, po kterém tak dlouho pátrala.

S05E03: Nejvyšší vrabčák

Arya se snaží co nejlépe sloužit Mnohotvářnému bohu a chce se co nejdříve oprostit od všeho, co ji život doposud přinesl. Malíček uzavírá dohodu s rodem Boltonů a slíbí Sansu Ramsaymu. V Králově přístavišti se začínají dostávat Vrabčáci – náboženská sekta se vyslouží i pozornost Cersei.

Anketa

S05E04: Synové Harpyje

Tyrion, který uprchl z Králova přístaviště, coby zajatec Joraha Mormonta cestuje k Daenerys. Cersei výměnou za příměří jmenuje Nejvyššího Vrabčáka Nejvyšším septonem a jeho stoupence Obránci víry.

S05E05: Zabij chlapce

K Sanse, která se má provdat za Ramseyho, se dostává zpráva o tom, že má za zdmi hradu ochránce, kteří jsou připravení jí pomoct. Jon chce Divokým věnovat některá území na severu a Daenerys se chce v zájmu zachování míru provdat za jejího rádce Hizdahra.

S05E06: Neohnuti, neskloněni, nezlomeni

Arya touží poznat tajemství Domu bílé a černé, pod vedením Jaqen nejdřív ale projde krutým testem. Tyrion a Jorah se dostávají do konfliktu s otrokáři a Malíček se nechá od Cersei jmenovat Strážcem Severu.

S05E07: Dar

Theon Sanse slíbí pomoc, nakonec ji ale zradí. Jorah s Tyrionem se konečně dostávají k Deanerys a vybojují si nejen život, ale také její pozornost. Cersei se díky nové sektě zbavila Margaery, Nejvyšší vrabčák ale nakonec uvězní i ji.

S05E08: Tvrdodomov

Theon se Sanse svěří s tím, že její bratry nezabil a také s tím, co všechno mu Ramsey udělal. Arya se pomalu začíná ve svých schopnostech zdokonalovat a Daenerys jmenuje Tyriona svým rádcem. Nemrtví v čele s Nočním králem zaútočí na Tvrdodomov a Jon se musí utkat s Bilým chodcem.

S05E09: Tanec draků

Arya náhodou narazí na Mance Tyrrella a Meryna Tranta a kvůli pomstě nesplní Jagenův úkol. Jorah díky své duchapřítomnosti zachrání Daenerys před jedním ze Synů Harpyje, ostatní ale zaútočí na Neposkvrněné. Stannis se kvůli vidině vítězství rozhodne na popud své milenky Melisandry upálit svojí vlastní dceru.

S05E10: Matčina milost

Stannisova armáda se rozpadá a její pozůstatky definitivně zlikviduje útok Ramsayho. Sanse a Theonovi se podaří uniknout ze Zimohradu a Arya kvůli své neposlušnosti oslepne. Cersei se konečně vyznává ze svých hříchů a může se vrátit domů, nejdřív ale musí projít uličkou hanby.