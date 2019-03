Seriál Hra o trůny (Game of Thrones) se odehrává v několika geografických rovinách. V každé téměř hodinové epizodě se vystřídá řada míst, kde se odvíjí různé dějové linie. I divák, který seriál sleduje pravidelně, se v nich může lehce ztratit. Toto jsou ta nejdůležitější místa, která jsou pro vyprávění klíčová. Připomeňte si je před premiérou závěrečné řady seriálu, v níž by se měl příběh o nadvládě nad Železným trůnem uzavřít. (Pozn. red. Následující text prozrazuje děj z dosud odvysílaných sérií.)

Děj v seriálu, jehož předlohou je knižní sága Píseň ledu a ohně, se odehrává na dvou kontinentech, které se nazývají Essos (východní) a Westeros (západní). Přestože Essos je rozlehlejší, většina děje se odehrává právě v Západozemí. Ačkoli jde o neexistující místa, Westeros připomíná Velkou Británii a Essos kontinentální Evropu.

1. Královo přístaviště (King’s Landing)

Centrum Západozemí se nachází ve východní části ostrova v Králově přístavišti, odkud vládl král Robert Baratheon a kde i na konci sedmé série zůstává v čele sedmi království jeho manželka Cersei. Právě zde stojí v hradě s názvem Rudá bašta Železný trůn, na který touží usednout několik rodů, aby ovládli Západozemí.

Královo přístaviště je velkoměstem se vším všudy. Kromě sídla panovníka je to ovšem také špinavé místo plné zločinu a intrik. Město se nachází u Černovodného zálivu. Hlavním městem se Přístaviště stalo až teprve za vlády Targaryenů.

2. Zimohrad (Winterfell)

Rodem, který obývá nejsevernější civilizovanou část Západozemí, jsou Starkové. Jejich sídlem je Zimohrad. V době samostatných království byl Zimohrad hlavním městem Severu. Starkové na něm panují od prvopočátku, a pokud je jeho pánem někdo jiný, tak je dle lidových moudrostí se Západozemí něco špatně.

Zimohrad se nachází nedaleko Královské cesty, hlavní tepny vedoucí přes celý kontinent od Bouřlivých zemí až ke Zdi. Hrad by měl být starý už několik tisíc let a dle pověstí se na jeho stavbě měli podílet i obři. V době tuhých zim se obyvatelé okolních vesniček stěhují do městečka za hradbami, protože by nebyli schopni sami zimu přežít.

3. Zeď (The Wall)

Místem, kde se odděluje Západozemí od necivilizovaného Severu, je Zeď. Jde o mohutné ledové opevnění, které je dlouhé 300 mil a táhne se od východu na západ. Jeho účelem je chránit říši před Divokými, kteří žijí na sever od Zdi a kteří podnikají výpady na jih.

Zeď brání muži z Noční hlídky, kteří mají své hlavní stanoviště v Černém hradě, který se nachází zhruba v polovině Zdi.

4. Země za Zdí

Pro poslední řadu seriálu bude pravděpodobně důležitá také oblast za Zdí, odkud přicházejí Bílí chodci a nemrtví. Jde o rozsáhlé území, které z větší části tvoří sníh a led.

Za Zdí se nachází například Pěst prvních lidí, což je kruhová pevnost na kopci, kterou k orientaci a případnému ústupu používají členové Noční hlídky. Dalším známým místem je Tvrdodomov (Hardhome), rybářská vesnice Divokých, kterou vyvraždili Bílí chodci, kteří pak z padlých udělali svoji armádu nemrtvých.

5. Železné ostrovy (Iron Islands)

Oblast se rozkládá na sedmi malých ostrovech u západního pobřeží Západozemí v zálivu Železného muže. I vzhledem k prostředí je heslo rodu Greyjoyů, který nad ostrovy vládne, celkem pochopitelné – „My nesejeme“.

Greyjoyové jsou zdatní námořníci, jejichž hlavní náplní je plenění pobřežních vesnic a nájezdy. To jim zatrhli kdysi až Targaryenové. Místní páni stále obývají pevnost Štít a ve znaku mají zlatou krakatici.

6. Dračí kámen (Dragonstone)

Původní sídlo rodu Targaryenů se dostalo do držení Stannise Baratheona. Hrad stojí na Dračích ostrovech u zálivu Černovoda.

Do svého rodového sídla se v prvním díle zatím poslední sedmé série vrátila Daenerys a zjistila, že hrad je neobydlený. V jeho výzdobě nepřekvapivě dominují draci a v jednom ze sálů je obrovský kamenný stůl, který má podobu mapy Západozemí.

7. Casterlyova skála (Casterly Rock)

Jde o dědičné sídlo rodu Lannisterů. Nachází se na středozápadě Západozemí.

Přímo pod skálou leží zlatý důl, díky kterému je rod Lannisterů nejbohatší ze všech Sedmi království. Hrad stojí na pobřeží Moře zapadajícího slunce u přístavního města Lannisport. Casterlyovu skálu obýval do své smrti Tywin Lannister.

8. Dorne

Oblast Dorne je sídlem rodu Martellů. Leží v nejjižnějším cípu Západozemí a má pouštní podnebí.

Lidé z Dorne jsou svobodomyslní a vášniví ve svých činech. Rod Martellů vládne území z hradu pojmenovaném Sluneční oštěp. Lannisteři se rozhodli získat spojenectví Martellů provdáním Myrcelly Baratheon za Trystana Martella. Ačkoli se mladý pár pravděpodobně miluje, Jaime Lannister přijde svoji biologickou dceru unést zpět domů. To se nakonec nepodaří, Myrcella je navíc otrávena a umírá.

9. Řekotočí (Riverrun)

Sídlo rodu Tullyů je prakticky nedobytelné. Nachází se totiž přímo ve vodě a v případě nebezpečí je možné zvednout stavidla, aby okolí hradu zaplavila voda a stal se tak ostrovem.

Z Řekotočí, které se nachází mezi západní a střední částí Říčních krajin, pocházela Catelyn Stark, matka Sansy, Aryi a Brana.

10. Meereen

Jedním z významných měst Essosu je otrokářské město Meereen, kde žijí nejbohatší obyvatelé východních zemí. Město, které se nachází v Zálivu otrokářů, je významné svými pyramidami.

Ve čtvrté řadě seriálu se Meereen stává sídlem Daenerys Targaryen, která osvobodí všechny zdejší otroky, jichž bylo ve městě třikrát více než svobodných lidí.