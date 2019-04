Game of Thrones s08e01: 10 odhalení, která přinesla první epizoda osmé série Hry o trůny | info.cz

1) Nová znělka

Přestože úvodní sekvence s titulky a hrady, které vyrůstají z mapy, se měnila vždy (například podle toho, zda Zimohrad ovládali Starkové, či Boltonové), znělka osmé řady je úplně jiná. Co zůstalo, je hudba od Ramina Djawadiho. Jinak ovšem znělka zobrazuje narozdíl od předchozích řad jednotlivá sídla více zevnitř a například Zeď, která je vidět hned v úvodu, má v sobě znatelnou průrvu, kterou v posledním díle sedmé série způsobil Noční král letící na drakovi.

2) První díl jako rozšířený trailer?

Fanoušci, kteří se snažili bedlivě v předchozích týdnech analyzovat trailer k osmé řadě, mohli být překvapení, že téměř všechny jeho záběry pocházejí právě z první epizody. Ta nakonec dostala název Winterfell (Zimohrad), pravděpodobně také proto, že většina děje se odehrává tam. V první epizodě tak z už známých záběrů vidíme Zlatou společnost v čele s Harry Strickladnem (kterého ale poprvé vidíme i zepředu), Cersei jak se slzami v očích usrkává víno, směje se při zmínce, že Noční chodci prorazili Zeď a v úvodu vidíme také, jak Neposkvrnění pochodují na Zimohrad a Daenerys Targaryen s Jonem Snowem mluví společně u draků.

3) Gendryho klíčová úloha

Jak se již spekulovalo před začátkem osmé řady, kovář Gendry bude zřejmě ještě velice důležitou postavou. Bastard krále Roberta Baratheona už v prvním díle dostal nečekaně dost prostoru a je to právě on, kdo dohlíží na výrobu zbraní z dračího skla, které dokáží zabít Mrtvé chodce. Navíc se zdá, že se snaží flirtovat s Aryou Stark! Že by vznikl další pár?

4) Euron si přišel na své

Zdá se, že Euron Greyjoy vše, co dělal v poslední sérii, bylo především proto, aby se dostal do postele Cersei Lannister. A ačkoli to královna chtěla odkládat, co to šlo, nakonec podlehla Euronovu naléhání a pozvala ho do svých komnat. A ačkoli po společně strávené noci řekla, že má ráda drzé muže jako je Euron, měla po jeho odchodu v očích slzy a popíjela víno. Tady to tedy na happyend nevypadá.

5) Daenerys versus Sansa

Královna draků se svým vojskem dojela na Sever a poprvé se také seznámila se zdejší lady - Sansou Stark. Ta ovšem nepřekypuje na první pohled zvláštním nadšením a v soukromém rozhovoru Jonu Snowovi vytkla, že se vzdal své koruny krále Severu, aby Daenerys sloužil. Vypadá to, že z těchto dvou dam asi kamarádky taky nebudou a toto napětí mezi ženami, které má Jon obě rád, ještě může přinést další konflikty. Ke zradě slibu, který Jon Daenerys dal, ho navíc nutí více lidí, například Samwell Tarly, nebo Lyanna Mormont.

6) Jon už ví o svém původu

Asi největším odhalením předchozí řady byla informace o skutečném původu Jona Snowa, jehož matkou je Lyanna Stark a otcem Rhaegar Targaryen. Kromě Samwella Tarlyho, Brana Starka a samozřejmě diváků to ale zatím nikdo netušil... až do dneška. Hned v první epizodě to Samwell rozrušený ze zprávy o smrti svého otce a bratra (které sežehli draci Daenerys) svěřil Jonu Snowovi v kryptě Starků. A vypadá to, že Jon jeho tvrzení uvěřil, ačkoli okamžitě odmítl, že by měl tím pádem jako dědic Targaryenů nárok na Železný trůn. Změní to něco na jeho vztahu s Daenerys?

7) Zhatí boj s Bílými chodci nedostatek jídla?

Že lady Sansa královnu Daenerys příliš nemusí, bylo snad divákům jasné od prvních vteřin. Když společně s Jonem jednali s vazali Starků, podotkla navíc Sansa, že nepočítala s tím, že se k nim přidá armáda a draci, a tím pádem nemají na Zimohradu pro všechny dostatek jídla. Otázku zásobování v kruté zimě si přitom už před premiérou pokládali novináři z The New York Times, kteří odhadovali, že by nedostatek potravin mohl výrazně zasáhnout do děje poslední série. Zdá se až nepřirozené, že by válku s Nemrtvými a bájnými Bílými chodci mohlo rozhodnout něco tak přízemního jako jídlo, že? Uvidíme.

8) Theon získal ztracenou čest

Yara Greyjoy, která byla v zajetí strýce Eurona, je už také na svobodě. Zasloužil se o to její bratr Theon, který se ji v předchozí řadě vydal osvobodit. A šlo to až neuvěřitelně lehce. Zatímco Yara míří dobýt zpět své Železné ostrovy, Theona poslala na Sever, aby pomohl v boji proti Nemrtvým. Ale neudělala to jen proto, že se chtěla zbavit bratra, který ji v kritické chvíli zklamal? Heslo rodu Greyjoyů je "My nesejeme". Co když se nově změní na "My neodpouštíme"?

9) Smrtelně vážná série? Kdepak

Ačkoli před premiérou osmé řady někteří herci prohlašovali, jak brečeli nejen v poslední den natáčení, ale už dokonce při čtení scénáře, vypadá to, že ani v této sérii nepřijdou diváci o vtipné momenty. Hned v prvním díle byl například poměrně úsměvný let Jona na drakovi a instrukce Daenerys, jak to má dělat. Bronn z Černovody si zase při dostaveníčku s milenkami musel vyslechnout hovory o jejich mrtvých zákaznících, které sežehli draci.

10) Jaime a a jeho dávný hřích

Už to skoro vypadalo, že se v prvním díle neobjeví Jaime Lannister, ale poslední minuta epizody patřila jemu. Sám a v utajení přijel na Zimohrad, aby se přidal k boji proti Bílým chodcům. A jako prvního uviděl... Brana Starka! Jako by měl v tu chvíli v očích nevyřčenou otázku: "Vždyť toho kluka jsem přece zabil?" Jak se Bran zachová a zda ostatním řekne, že jej tenkrát z věže shodil Jaime, se asi dočkáme v příštím díle.