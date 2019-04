Game of Thrones s08e01: Tajemný obrazec z prvního dílu se objevil už několikrát. Co tím chce Noční král říct živým? | info.cz

V pondělí zaplesalo srdce každého fanouška fantasy, na obrazovky se vrátil seriál Hra o trůny (Game of Thrones). Hned první díl osmé série nabídl řadu zajímavých setkání a odhalení, zároveň ovšem dovedl diváky na další stopu, která by mohla objasnit, co vlastně Bílí chodci kromě bezuzdného zabíjení chtějí. Abychom to zjistili, musíme se ovšem ponořit hlouběji do minulosti, konkrétně až k první epizodě celého seriálu. (Následující text prozrazuje děj první epizody osmé série a dalších dosud odvysílaných epizod.)

První díl osmé série byl plný momentů, na které fanoušci skoro dva roky čekali. Jon Snow se dozvěděl o svém pravém původu, Daenerys Targaryen doputovala na Zimohrad, Theon osvobodil Yaru a Arya se konečně setkala po letech s Jonem. Tyto významné, ale očekávané scény v závěru doplnila jiná, která může být pro další vývoj zlomová.

V posledních pěti minutách se v epizodě nazvané Zimohrad (Winterfell) ukazují Tormund a Beric Dondarrion, kteří evidentně přežili pád Zdi na konci poslední série. Dostali se společně na jedno ze sídel nejbližší Zdi - Poslední krb (Last Hearth). Toto panství obývá rod Umberů, jehož hlavou je mladičký Ned Umber, který se domů vrátil pro své vojáky, kteří se měli připojit k obraně Zimohradu. To se už nestane, protože Neda zabili Bílí chodci.

Skupina složená z Tormunda, Berica a strážců Noční hlídky objeví Neda Umbera přibitého na stěně vlastního sídla bez známek života. Kolem něj jsou navíc rozvěšeny další lidské ostatky, které tvoří obrazec spirály. Ned se po chvíli budí, ovšem má ledově modré oči Bílých chodců a snaží se na ostatní zaútočit a Beric ho proto probodne ohnivým mečem. Tvůrci si dali záležet, aby se celý planoucí symbol na obrazovce udržel dostatečně dlouho, aby ho nemohl nikdo přehlédnout. A Beric v tom měl jasno ihned: "Je to zpráva. Od Nočního krále," domnívá se. Co nám ale chce Noční král říct?

Na sociálních sítích se ihned začaly rojit spekulace, jaký má symbol význam. Mnozí fanoušci spirálu přirovnávali ke znaku rodu Targaryenů, který tvoří tříhlavý drak stočený ve tvaru spirály. Že by byl Noční král nějakým utajeným členem "dračího" klanu? V poslední epizodě sedmé série jsme mohli vidět, jak létá na drakovi a ničí Zeď. A draci poslouchají pouze své pány z rodu Targaryenů. Proto kromě Daenerys v nové epizodě létal na drakovi i Jon Snow.

Je ovšem spíše pravděpodobné, že tím, že Noční král mrtvého draka oživil, z něj udělal prostě jen dalšího člena své nemrtvé armády, která jej poslouchá na slovo. Spirála a symbol draka se navíc navzdory prvotní podobnosti dost liší. Tvůrci nám přitom různé spirály servírují už celých sedm let, co se Hra o trůny vysílá. Ale všimli jste si jich?

Podivné symboly se objevily dokonce už v úplně prvním díle ságy, kde v úvodu hlídka z Černého hradu prozkoumává území za Zdí a narazí na vyvražděné divoké. Části jejich těl jsou také naaranžovány - tentokrát na zemi - do podobného obrazce.

Symbol vytvořený z mrtvých těl divokýchautor: HBO

Přímo tato spirála se objevuje také ve třetím díle třetí řady, kde jsou stejně rozprostřeny části koňských těl na Pěsti prvních lidí (Fist of the First Men) za Zdí, které zabili Bílí chodci.

Spirála z těl koníautor: HBO

Znovu se spirála ukazuje v šesté řadě, konkrétně v páté epizodě, kde má Bran Stark vidění, ve kterém zjistil, že Bílé chodce stvořily Děti lesa na obranu před lidmi. Právě u jejich posvátného stromu jsou předměty postaveny do stejné spirály. Patří tedy tyto znaky Dětem lesa?

Vypadá to tak. Mnoho spirál a kružnic se totiž objevilo také v sedmé sérii ve čtvrtém díle, kde Jon zavedl Daenerys do jeskyně, aby jí ukázal zásoby dračího skla a nástěnné rytiny, které měly vytvořit právě Děti lesa.

Proč tedy symbol tohoto národa využívají i Bílí chodci? A vytváří jej pouze z mrtvých těl? Je možné, že jejich cílem je pomstít se Dětem lesa za to, co jim udělaly. Poslední zástupci tohoto rodu ale údajně zemřeli ve stejné epizodě jako Hodor už v šesté řadě... co tedy chodci chtějí vzkázat a komu? Ačkoli boj s nimi je ústředním motivem poslední série Hry o trůny, v první epizodě se Bílí chodci vůbec neukázali. V dalších epizodách snad ale prozradí, o co jim vlastně jde.