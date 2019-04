Game of Thrones S08e02: 7 tabu, která navždy padla ve druhé epizodě osmé série | info.cz

Druhý díl osmé řady Hry o trůny (Game of Thrones) je venku a v hlavách fanoušků mohl udělat pěkný guláš. V této epizodě padla množství tabu, která byla až do dnešní noci prakticky nemyslitelná. Epizoda s názvem Rytíř Sedmi království (A Knight of the Seven Kingdoms) navíc divákům nabídla emocionální žně. (Další text prozrazuje děj dosud odvysílaných epizod, včetně druhého dílu osmé série.)

1) Brienne se stala rytířkou

V druhém díle se konečně objevila postava Brienne z Tarthu, která se v prvním díle ani nemihla. A hned zažila dvě emotivní setkání - s Jaimem Lannisterem a Tormundem Obrozhoubou. Tento podivný trojúhelník vnášel do jejich scén zvláštní napětí, ale i humor, když se Tormund snažil Brienne okouzlit faktem, že jej kojila obrova žena, a proto je tak silný. Divoký zrzek také Brienne řekl, že kdyby mohl, už 10krát by ji pasoval na rytířku, kterými ženy v Západozemí dle tradice být nesmějí. Jaime proto využil situace, chopil se meče a jako rytíř Brienne ihned pasoval. Bude ještě zvláštní sledovat, zda se i z ledové Brienne stane žena, která se nakonec zamiluje... není ale jasné, zda tím vyvoleným bude Tormund, nebo Jaime a zda to nějak ovlivní skutečnost, že některý z nich zemře.

2) Arya objevuje svoji ženskou stránku

Fanoušci Aryi Stark si ji pravděpodobně oblíbili pro její drsnou povahu s jakou dokázala přemoci i o dvě hlavy vyšší muže. Jeden teď ale, zdá se, přemohl ji. Už v minulém díle bylo zřejmé, že mezi ní a Gendrym, levobočkem Roberta Baratheona, létají jiskry, které nemají co dělat s výhní v zimohradské kovárně. Napětí se stupňovalo i v tomto díle a poté, co Arya potrápila Gendryho žárlivým výstupem o tom, kolik už měl žen, se před ním svlékla s tím, že než umře, chce taky poznat, jaké to je. Inu, od první série, kde jí bylo 13 let, řádně vyrostla.

Infografika: Kolik postav zemřelo ve Hře o trůny?autor: INFO.CZ

3) Lásky v předvečer války

Vypadá to, že se tvůrci seriálu rozhodli na poslední chvíli před velkou bitvou stvořit několik párů. Ač na první pohled byl díl možná pro některé příliš sentimentální, jak už scénáristé dokázali, na šťastný konec zřejmě fanoušci sázet nemohou. Možná tak páry vznikají jen proto, aby v dalším díle - který má být celý o bitvě o Zimohrad s Bílými chodci - mohl vždy jeden z milenců zemřít a tvůrci tak vyždímali z diváků všechny slzy, které v nich zbyly od doby, kdy Hodor zemřel v šesté sezóně u dveří.

Kromě Aryi a Gendryho a trojúhelníku Brienne-Tormund-Jaime, diváci v této epizodě viděli i srdceryvné plánování budoucnosti Šedého červa a Missandei. Zřejmě jen proto, aby fanoušky pak více mrzelo, až jeden z nich zemře. A vypadá to, že vztah se rozvíjí i mezi Sansou Stark a Theonem Greyjoyem, který se vrátil na Zimohrad. Partnerství Daenerys Targaryen a Jona Snowa naopak, zdá se, ochladlo, protože Jon řekl Daenerys na konci epizody o svém pravém původu.

4) Z řežby je romance

Hra o trůny je seriálem, v němž za sedm odvysílaných sérií protekly už hektolitry krve. Podle statistik fanoušků už v něm zemřelo přes 150 tisíc lidí. V tomto díle však neskonal nikdo, dokonce se ani nikdo neříznul do prstu, nebo si nezadřel třísku z drsných lavic v zimhradské síni. Tato epizoda byla skutečně poklidná a spíše vyprávěcí, než akční. V dalším díle, který má ovšem celý vyplňovat bitva o Zimohrad, si ale fanoušci akce přijdou opět na své.

5) Jaime se změnil

Už jen přezdívka Králokat předcházela pověsti Jaimeho Lannistera jako zrádce a bojovníka. Hned v prvním díle celého seriálu dal navíc najevo, že se neštítí vraždit ani děti - byť se mu to s Branem tak úplně nepovedlo. V tomto díle ale došlo k jeho finální obrodě ze záporáka v kladnou postavu. Odpustil mu i Bran, který si zřejmě užívá život Tříoké vrány, kterou by bez Jaimeho nebyl. Zda se, že ač je Jaime zklamaný z vývoje vztahu se sestrou-milenkou Cersei, už ji úplně odepsal. Co se ale stane, až se znovu potkají? Nepřemůžou ho opět emoce, které jej stáhnou zase na "špatnou" stranu?

6) Osud Západozemí v rukou žen

Pokud ještě někdo pochyboval, že seriál nesleduje žádnou feministickou linku, nyní už si nemůže být vůbec jistý. V celém díle tvůci servírovali divákům obrazy silných žen, které převyšovaly muže. Arya Gendrymu nepodlehla, spíše naopak šla i přes jeho počáteční námitky přesně za tím, co chtěla. Spojenectví Starků a Targaryenů závisí také především na Sanse, která si vydobyla silné postavení, což dala znát při svém rozhovoru s Daenerys, které nechce dát Sever lacino. Brienne zachránila kůži Jaimemu, když se za něj zaručila. Navzdory této silné ženské lince se v dílu vůbec neobjevila královna Cersei.

7) Daenerys už ví

V závěru epizody se na obrazovce konečně objevili Bílí chodci, kteří přicházejí k Zimohradu. Bylo to těsně poté, co Jon v kryptě Starků prozradil Daenerys, že je jejím synovcem, Aegonem Targaryenem. Zdá se, že Daenerys tomu nechtěla nejprve vůbec věřit a snažila se i Jonovi podstrčit, že mu to Bran se Samem jen namluvili, možná proto, aby si uvědomil, že to Daenerys by před ním měla jako před dědicem Železného trůnu pokleknout. Vypadá to, že nejvíce Daenerys tíží, zda bude Jon uplatňovat právě svůj nárok na trůn. Tuto otázku ale před příchodem chodců nestihne zodpovědět. A bude Daenerys (a Jonovi) vadit, že jsou příbuzní, nebo budou dál pokračovat ve svém vztahu, i když jsou příbuzní?

BONUS: Noční král chce Brana. Umí Bílí chodci mluvit?

Bran Stark v této epizodě odhalil, že Noční král chce získat především jeho, protože jako Tříoká vrána si Bran pamatuje vše, co se ve světe kdy událo, a Noční král chce paměť lidí vymazat. Na Zimohradě tedy spřádají plán, jak chytit Nočního krále do pasti a z Brana udělají návnadu. Pokud vše vyjde a toto setkání se uskuteční, bude zřejmě přelomem seriálu, který by mohl mnohé vysvětlit. Umí ale Noční král mluvit? Bílí chodci na sebe zatím ve všech scénách maximálně dramaticky pokyvovali hlavami... co by ale mohl Branovi říct? Díky svým schopnostem přece dokáže vidět vše, co se stalo... Uvidíme, jestli k tomuto setkání dojde už v následující epizodě.