Game of Thrones s08e02: Trailer ke druhé epizodě Hry o trůny je předehrou k největší bitvě seriálu | info.cz

Je to už skoro týden, co se fanoušci seriálu Hra o trůny (Game of Thrones) dočkali premiéry jeho osmé řady. Závěrečná série má mít celkem šest dílů a jejím hlavním motivem bude zdá se především bitva s Bílými chodci a armádou nemrtvých. K té by mělo podle dostupných informací dojít ve třetím díle. Už druhá epizoda ale slibuje zajímavou podívanou. (Následující text prozrazuje děj dosud odvysílaných epizod.)