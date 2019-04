Game of Thrones s08e03: 7 překvapení, které přinesl třetí díl seriálu | info.cz

Největší bitva v dějinách kinematografie je za námi. V noci na pondělí odvysílala stanice HBO třetí díl osmé řady seriálu Hra o trůny (Game of Thrones), který měla celý vyplňovat bitva o Zimohrad. Ačkoli HBO trochu potrápilo fanoušky tím, že epizodu na platformě HBO GO uvolnilo až zhruba o 40 minut později, 78minutová epopej pojmenovaná Dlouhá noc (The Long Night) předvedla zřejmě dosavadní vrchol vyprávění a přinesla řadu nečekaných překvapení. (Následující text odhaluje děj dosud odvysílaných epizod včetně třetího dílu osmé série.)

1) Melisandra je zpátky

Fanoušci očekávali, že do děje osmé série určitě ještě nějak zasáhne rudá kněžka Melisandra z Ašaje. Proč by ji jinak tvůrci nechávali stále naživu, že? Ještě před započetím bitvy Melisandra požehnala zbraním Dothraků, ale vypadalo to, že její bůh ji skoro opustil, když se jí dlouho nedářilo pomocí zaříkávání zapálit příkop před hradbami. Svoji úlohu zřejmě splnila, otevřela na poslední chvíli Arye oči, a v závěru dobrovolně odešla zemřít.

2) Bitva draků

Další z očekávaných okamžiků byla vzájemná bitva draků přímo ve vzduchu. Ačkoli právě draci měli být trumfem armády Daenerys Targaryen, vypadá to, že v bitvě o Zimohrad příliš nepomohli. Zpočátku sice Daenerys s Jonem na jejich hřbetech zapalovali houfy nepřátel, poté, co ale Noční král vytvořil hustou mlhu se sněhem, přestali vidět a do dalších bojů se příliš nezapojili. Skutečný střet přišel ve chvíli, kdy se na svém drakovi objevil Noční král. Ačkoli se jej podařilo setřást a padal k zemi, nezabilo ho to. Z konce epizody vyplývá, že minimálně jeden drak, na kterém letěla Daenerys, bitvu přežil. Bude to ale případně proti armádě Cersei stačit?

3) Krypta jako nejhorší úkryt

Jak už některé fanouškovské teorie předem avizovaly, krypta Starků pod Zimohradem nebyla nejvhodnějším úkrytem. Poté, co k branám hradu dorazil Noční král, který oživil zabité, začali ze sarkofágů vylézat i zesnulí Starkové, kteří se vrhali na ty, kteří se zde ukrývali. Možná ke škodě fanoušků ale lidi nerdousil Ned Stark s modrýma očima, ale bezejmenné mumie. I přes množství těl v kryptě je ovšem zvláštní, že zde zřejmě stejně přežila většina ukrytých postav.

4) Boj se smrtí nejde vyhrát

Co je mrtvé, nemůže nikdy zemřít. To je heslo rodu Greyjoyů, které zároveň ideálně popisuje situaci, která se v této epizodě odehrála na Zimohradu. Ačkoli živí bojovníci se ty mrtvé snažili kosit, co to šlo, jakmile k hradu dorazil Noční král, veškerá snaha vešla vniveč, protože mrtví, kteří byli znovu zabiti, byli oživeni, včetně těch, kteří před smrtí patřili do armády živých. Jakoby se tahle masa bojovníků s modrýma očima nedala nikdy porazit, ale...

5) Hlavní hrdinkou se stala Arya

I když to během bojů, kdy se nemrtví dostali až do chodeb Zimohradu, vypadalo, že Arya zemře, byla to právě ona, která nakonec otočila v poslední vteřině před tím, než měly všechny zavalit masy nemrtvých, celou situaci. Poté, co rozmlouvala s Melisandrou, si uvědomila, že dnes umřít nechce. Podařilo se jí dostat až ke stromu, kde na Bílé chodce čekal Bran s Theonem, a zaútočila na Nočního krále, kterého bodla dýkou z dračího skla. V té chvíli se rozpadla celá armáda. Noční král tak ani nestačil promluvit, aby diváci mohli zjistit, co vlastně celou dobu chtěl. Ale třeba to ještě odhalí v dalších dílech Bran v jedné ze svých vizí.

6) Hromadná smrt hlavních postav se nekonala

Už před vysíláním se očekávalo, že v této bojové epizodě zřejmě zemře řada postav, na což bylo vypsáno i množství kurzových sázek. Přestože bitva byla krvavá a armády Dothraků a Neposkvrněných jsou zřejmě v podstatě zdecimované, mnoho hlavních hrdinů nezemřelo. Evidentně mrtvý je Eddison Tollet z Noční hlídky a Lyanna Mormont, které se navíc podařilo před smrtí zneškodnit obra. Zemřel pravděpodobně i Theon Greyjoy, kterého probodl Noční král, a Jorah Mormont, který padl, když ochraňoval před nemrtvými Daenerys Targaryen. Některé další postavy nebyly v závěru boje vidět a není tedy jasné, zda přežily, ale pokud by měly umřít, tvůrci by jim jistě nějaký ten srdceryvný záběr věnovali, takže jsou pravděpodobně naživu.

7) Cersei opět neviděna

Už v předchozím díle, který se odehrával na Zimohradě, nebyla vůbec vidět královna Cersei Lannister, která je pravděpodobně stále v Králově přístavišti. Stejné to bylo i ve třetím díle. Pokud někdo čekal, že se v ní hnulo svědomí a přece jen pošle svým bratrům - nebo alespoň Jaimemu - na pomoc alespoň pár bojovníků Zlaté společnosti, nestalo se. Cersei zřejmě sbírá síly na boj o Železný trůn. A bitva to bude zřejmě zajímavá, když Daenerys přišla asi o většinu armády i draků. A jak ještě do děje zasáhne Bronn z Černovody, kterému údajně Cersei rozkázala, aby její bratry zabil?