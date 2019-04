Game of Thrones s08e03: Trailer k největší bitvě Západozemí a fotografie z dosud neodvysílané epizody | info.cz

Už jen několik hodin zbývá do premiéry třetího dílu osmé řady seriálu Hra o trůny (Game of Thrones). Tvůrci předem slíbili, že prakticky celý díl bude pouze o boji o Zimohrad mezi živými a Bílými chodci s armádou nemrtvých. Válečná scéna by měla zlomit rekord a stát se nejdelší zaznamenanou bitevní scénou v dějinách kinematografie. HBO před očekávanou premiérou uvolnilo několik fotografií, ze kterých mohou fanoušci zatím jen hádat, jak dramatická podívaná je čeká. (Další text vyzrazuje děj dosud odvysílaných epizod seriálu.)

Měl by to být jeden z vrcholů osmé řady a pravděpodobně celého seriálu. Bitva mezi živými a mrtvými pravděpodobně rozhodne o tom, zda původní spor o Železný trůn bude vlastně po tomto střetu ještě důležitý, nebo bude naopak jediným dalším cílem postav přežít. Tvůrci slibují napínavou podívanou, epizoda by měla být pravděpodobně dlouhá 82 minut a půjde o nejdelší zobrazení boje v dějinách kinematografie. Doposud byla nejdelší scénou bitva o Helmův Žleb z Pána prstenů.

Kdo zemře?

Diváci zatím měli možnost zhlédnout první dvě epizody nové série. A někteří byli zklamaní. Kromě vraždy Neda Umbera a hořící spirály Nočního krále vytvořené z lidských ostatků byly zatím díly plné shledávání a emotivních výstupů. Fanoušci akce tak postrádali větší napětí. Čekání by se jim ale nyní mohlo vyplatit.

V minulé epizodě A Knight of the Seven Kingdoms se tvůrci zaměřili především na vylíčení vztahů jednotlivých postav. Arya strávila poslední noc před bitvou s Gendrym, Sansa začala pravděpodobně pokukovat po Theonovi, Daenerys byla šokována původem Jona, Missandei s Šedým červem si malovali společnou budoucnost a jiskry létaly i mezi Tormundem, Brienne a Jaimem.

Ač si tedy někteří diváci stěžovali na přílišné emocionální výlevy, možná bylo záměrem tvůrců zrekapitulovat všechny důležité vztahy, protože v následující epizodě se bude pravděpodobně hodně umírat. Tvůrci už v minulosti přesvědčili, že se nebojí odstranit i hlavní postavy a z naznačených informací od herců vyplývá, že množství dosud žijících postav se zřejmě nedožije závěru seriálu. Že by z každého páru zemřel vždy alespoň jeden, aby se nikdo nedočkal svého happyendu? Tvůrci už dříve uvedli, že závěr bude hořkosladký a o slzy možná nebude nouze.

(Ne)bezpečná krypta

Už v předchozích dílech různé postavy několikrát zopakovaly, že ti, kteří se bitvy o Zimohrad přímo nezúčastní, se ukryjí dole v kryptě, kde jsou pohřbeni Starkové. Prý je tam bezpečno. Na zveřejněných fotografiích je vidět, že se v nich pravděpodobně bude ukrývat Varys, Tyrion, Sansa a další.

Anketa

Pokud se téma krypty objevilo už několikrát, nebylo to zřejmě jen náhodou. Na internetu se vyrojily teorie, že zimohradská krypta s mrtvými Starky není nejbezpečnější místo, kam se schovat před stvůrami, které oživují mrtvé... ano, v nejdivočejších teoriích se objevuje Ned Stark i jeho sestra Lyanna (matka Jona Snowa), kterak s modrýma očima nemrtvých pronásledují živé po chodbách Zimohradu.

Navíc, v úvodním traileru k 8. řadě je vidět Arya, jak prchá s děsem v očích chodbami Zimohradu. Nejmladší lady Stark se přitom nebojí ani o dvě hlavy vyšších mužů. Vystrašit by ji ale možná mohl vlastní mrtvý otec, který by ji chtěl zabít... Navíc by to byl dobrý způsob, jak na závěr seriálu vrátit i dávno mrtvé postavy, respektive herce, kteří je ztvárnili.

Tvůrci jsou opatrní. Před premiérou vypustili jen pár fotografií

Už v následujícím díle by nás dle dosavadních indicií měly čekat velké dějové zvraty. Tvůrci jsou proto poměrně skoupí na nějaké přesnější informace o ději a zveřejnili pouze šest fotografií. Přesto lze z některých odhadnout, co se v dalším díle bude dít.

Jon a Daenerys hledí z výšky na Zimohrad, který je připraven k boji. Od armády se vzdálili zřejmě proto, že sami budou bojovat na hřbetech dvou draků. Brienne velí levému křídlu a po jejím boku bude bojovat i Jaime. Kam se ale poděl Tormund?

I v traileru jsou pak vidět postavy, které se obezřetně pohybují po Zimohradu. Že by se Bílí chodci dostali až dovnitř? Nebo si živí musí dávat pozor na oživlé Starky z krypty?

Fotografie ani trailer naopak vůbec nenaznačují, zda se povede Nočního krále vlákat do pasti, aby se setkal s Branem, kterého má ještě doprovázet Theon. Ti se na propagačních materiálech k této sérii vůbec neobjevují.