Game of Thrones s08e04: Další smrt a zlomená srdce. 8 překvapivých zvratů ze čtvrtého dílu | info.cz

1) Z Gendryho je lord, ale bez lady

Přestože přeživší z bitvy o Zimohrad v této epizodě truchlí kvůli svým mrtvým, pohřební kar po zapálení hranic s nebožtíky je spíše oslavou života. A důvod slavit má také Gendry. Daenerys k němu na hostině promluvila a ačkoli to nejdříve vypadalo, že u ní bude v nemilosti kvůli otci Robertu Baratheonovi, který svrhnul jejího otce, Daenerys se Gendrymu naopak zřejmě chtěla vlichotit. Rozhodla se ho totiž jmenovat lordem Bouřlivého konce, protože je posledním členem rodu Baratheonů, který by mohl jejich sídlo obývat. Ač tomu Gendry napřed nechtěl věřit, ihned vyhledal Aryu, aby se jí pochlubil a jako lord se také nebál ji požádat o ruku. Přestože už klečel - i když bez prstenu - nejmladší dcera rodu Starků ho odmítla s tím, že nemůže být jeho lady, protože nikdy lady nebyla.

2) Zklamaný Tormund

Zlomené srdce musel léčit i Tormund, který pochopil, že Brienne dává přednost Jaimemu. V jeho divokých očích se dokonce objevily i slzy a zmar nad tím, že mu jeho vyvolenou ukradl na poslední chvíli nějaký přivandrovalec z jihu. Netruchlil ovšem dlouho a rozhodl se smutek zahnat v jedné z náručí zimohradských děvčat. Při loučení s Jonem také řekl, že se svými lidmi se vrátí opět za Zeď, jakmile zima povolí. Vrátí se tam ale skutečně sám? Možná, že u Brienne by měl ještě šanci...

3) Brienne zvolila Jaimeho. A zůstala sama

Když tvůrci vypustili před premiérou fotografie k této epizodě, Jaime a Brienne na nich chyběli. Z toho bylo pravděpodobné, že jejich příběh bude v tomto díle natolik zásadní, že jej autoři nechtěli předem ani naznačovat. A stalo se. V nastalé euforii po vyhrané bitvě vzrušené napětí mezi Brienne a Jaimem povolilo a skončili spolu v její ložnici. Jaime pak souhlasil, že zůstane na Zimohradu s ní, zatímco ostatní se vydali bojovat na jih ke Královu přístavišti. Jakmile se ale dozvěděl, že Daenerys se chystá zničit hlavní město, osedlal koně, přiznal Brienne, že pro Cersei by byl schopen v podstatě čehokoli, a odjel ke své sestře-milence. Skutečně se ale dá znovu na její stranu? Nebo se ji pokusí přemluvit, aby vše vyřešila mírovou cestou?

4) Jon prozradil tajemství o svém původu

Daenerys byla z odhalení, že Jon je jejím synovcem, skutečně rozrušená. A nyní se ukázalo proč. Více než možný incest ji zřejmě vadí možnost, že by mohl vznést nárok na Železný trůn, byť o něj podle svých slov vůbec nestojí. Daenerys ho proto prosila, aby pomlčel o svém skutečném původu a nedal tak možnost zpochybnit její postavení coby královny. Jon ale tajemství svěřil Arye a Sanse a jeho starší sestra to prozradila Tyrionovi a ten zase Varysovi. A oba královnini rádci - zdá se - začínají pochybovat, zda je skutečně vhodnou novou vladařkou Sedmi království. Zůstanou ale pouze u teorií a polemik, nebo se ji pokusí svrhnout?

5) Bronnovi jde jen o peníze

Na Zimohradu se také objevil Bronn z Černovody, kterého Cersei pověřila, aby zabil její bratry. Ačkoli někteří fanoušci pochybovali, zda by toho byl kvůli svým dřívějším vazbám na oba Lannistery schopen, Bronn dal najevo, že pro peníze udělá cokoli. Na bratry přestal mířit kuší až po ujištění, že po vítězné válce o Železný trůn mu připadne Vysoká zahrada. S touto informací se vzdálil s tím, že jinak se ještě připomene. A není důvod nevěřit, že se ještě v seriálu objeví a možná výrazněji zasáhne.

6) Ohař supluje Neda Starka

Ačkoli Sandor Clegane řečený Ohař je nadále nevrlý jako vždy, výjimku zřejmě dělá, co se týče Aryi a Sansy Starkových. Nejdříve domlouvá Gendrymu, aby nelezl za Aryou jen kvůli sexu, a při rozhovoru se Sansou obdivuje, jak se proměnila a dokonce ji oslovuje Ptáčátko. Na závěr se společně s Aryou stranou davu vydávají na cestu na jih. Jako by Ohař v této epizodě trochu suploval dívkám otce Neda Starka, který by se jistě těšil z jejich úspěchů a zároveň by jako správný obezřetný otec dohlížel na to, kdo se k jeho děvčatům smí přiblížit.

7) Zbývá jediný drak

Cesta armády Daenerys na jih netrvala zřejmě dlouho, protože se stačila dostat až na Dračí kámen a ke Královu přístavišti během necelé epizody. Na cestě ji ovšem překvapily lodě Eurona Greyjoye, které byly vybavené speciálními obrovskými kušemi. Několika dobře mířenými ranami tak Euron připravil Daenerys o druhého draka. Navíc nechybělo málo a nezůstal by jí žádný. Její pozice je tak před finálním útokem na Rudou baštu značně oslabená.

8) Sbohem, Missandei

Euronově armádě se nepodařilo jen zabít draka, ale také zničit několik lodí Neposkvrněných. Následně zajali Missandei, která musela s pouty na rukou poslouchat plány Cersei a Eurona. Když došlo k setkání dvou královen, Daenerys vyžadovala, aby se Cersei vzdala, a ta trvala na tom samém a navíc hrozila, že když Daenerys nekapituluje, zabije Missandei. A i když se jí to Tyrion snažil vymluvit, Hora nakonec setnul Missandei hlavu, to vše přímo před očima Šedého červa.

BONUS: Je Daenerys jen krůček od šílenství?

Otcem Daenerys byl Šílený král, který neváhal své odpůrce na místě upalovat. Něco podobného předvedla Daenerys už v díle, ve kterém stejným způsobem zabila i otce a bratra Samwella Tarlyho. Její okolí se proto obává, aby se i duševní stav Daenerys nezvrhnul do nevypočitatelnosti. I v tomto díle bylo zřejmé, že Daenerys cítí, jak ztrácí půdu pod nohama i spojence (a možná i rádce). Přišla navíc o dva nejlepší přátele, kteří s ní byli téměř od počátku, Joraha Mormonta a Missandei. Navíc cítí ohrožení od Starků a z válečné porady bylo znát, že chce Cersei zničit a nezáleží jí už ani na tom, kolik nevinných přitom zemře. Poté, co Cersei nechala zabít Missandei, která byla zřejmě nejlepší přítelkyní a nejbližším člověkem Daenerys, odešla s hněvem v očích. Nasedne na draka a bez ohledu na následky poletí spálit Cersei na uhel? To se diváci dozví zřejmě za týden v epizodě, která bude již předposlední.