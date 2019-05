Game of Thrones s08e04: Trailer ke čtvrté epizodě slibuje další bitvu. Chybí v něm ale dvě zásadní postavy | info.cz

Minulý týden fanoušky seriálu Hra o trůny (Game of Thrones) ohromila monumentální bitva mezi mrtvými a živými. Přestože šlo zřejmě o dosavadní vrchol seriálu, do konce osmé řady ještě zbývají tři epizody a zatím stále není rozhodnuto, kdo bude na konci vyprávění sedět na Železném trůně. Právě o tom by dle zveřejněných nových fotografií a traileru měly být zbývající díly. (Další text prozrazuje děj dosud odvysílaných epizod.)

Ačkoli možná diváci čekali, že v posledním odvysílaném díle s názvem Dlouhá noc (The Long Night) zemře více hlavních postav, šlo zřejmě o dosud největší masakr v západozemí, při kterém umíraly tisíce bojovníků. Fanoušci ovšem na epizodu a její ukončení reagovali různě, o čemž svědčí i to, že díl dostal na filmové databázi ČSFD hodnocení 73 %. To je ve srovnání například s posledním dílem sedmé řady, který získal 90 %, značný podprůměr.

Přestože poslední vývoj v Západozemí některé diváky spíše zklamal, je pravděpodobné, že budou chtít přihlížet závěru seriálu, který společnost HBO na obrazovkách vypráví už od roku 2011. Hlavním sporem ságy byl od počátku nárok na Železný trůn, který si činili Lannisterové a Targaryenové. Ten na chvíli ustoupil do pozadí kvůli hrozbě Bílých chodců a armády nemrtvých, ale zdá se, že tuto komplikaci už na konci minulého dílu definitivně vyřešila Arya Stark.

Vrátí se Jaime k Cersei, nebo zůstane v armádě Daenerys?

Kvůli této bitvě se spojila velká část rodů Západozemí a bok po boku tak stanuly i postavy, které předtím stály proti sobě. Největší proměna se v tomto případě udála asi u Jaimeho Lannistera, který opustil svou sestru-milenku Cersei a jel Severu na pomoc. Pokud už ale hrozba pominula a rozvíjí se nanovo boj o nadvládu nad Sedmi královstvími, jak se nyní Jaime zachová?

V traileru k nové epizodě ani na fotografiích není Jaime vůbec vidět. Jeho bratr Tyrion i nadále zůstává po boku Daenerys, jak je ze snímků patrné. Pokud už ale Jaime splnil svůj slib a zapojil se do boje s nemrtvými, nepřidá se nyní opět na stranu Cersei, aby bojoval proti těm, s nimiž stál ještě v minulém díle na stejné straně?

Tvůrci uvolnili před novým dílem osm nových fotografií a ani na jedné není Jaime. Možná právě proto, že jeho rozhodnutí a osud do značné míry může ovlivnit další vývoj. Zůstane na straně Daenerys, nebo se vrátí k sestře? A pokud se vrátí, nebude plnit spíše roli vyslance a mediátora, který se bude snažit urovnat spor mírovou cestou poté, co na Zimohradě viděl téct potoky krve?

Na fotografiích kromě Jaimeho chybí i Brienne

Zvláštní je, že na fotografiích a v traileru není vidět ani Brienne z Tarthu. Že by Jaimeho doprovázela k Cersei? Na snímcích jsou ovšem patrné lodě se znakem Targaryenů. Že by právě na jejich palubě plul Jaime s Brienne do Králova přístaviště?

Zbylé fotografie ze Zimohradu zachycují pravděpodobně rozloučení s těmi, kteří padli při boji o Zimohrad. Daenerys, Tormund, Sam, Arya, Šedý červ, Sansa a Jon dokonce nesou pochodně, kterými pravděpodobně podpálí hranice s mrtvými těly.

Game of Thrones s08e04autor: HBO

V Králově přístavišti se naopak Cersei po boku s Euronem raduje ze svojí zatím nedotčené armády – byť bez slonů. Celý trailer působí dojmem, že se schyluje k dalšímu střetu, ke kterému ale pravděpodobně ve čtvrté epizodě ještě nedojde. Přece jen, Daenerys musí sečíst své mrtvé a zbývající armádu postavit znovu na nohy a do Králova přístaviště je navíc dlouhá cesta. Po minulém díle, kde bylo asi nejméně dialogů za celou dobu seriálu, se tak pravděpodobně setkáme opět s epizodou, kde se bude víc vysvětlovat a intrikovat.

Co Bran viděl jako Tříoká vrána při bojích o Zimohrad?

Přestože se zdá, že boj s Bílými chodci je definitivně u konce, ve vyprávění chybělo jakési vysvětlení, proč se to všechno dělo. Ačkoli diváci mohli už v předchozích epizodách vidět, jak Děti lesa stvořily Nočního krále, než stačil promluvit, nebo alespoň naznačit, o co mu ve skutečnosti jde, Arya ho zabila. Přesto existuje naděje, že jeho příběh se ještě vysvětlí.

Během bitvy o Zimohrad čekal Bran s Theonem na příchod Nočního krále. Během té doby měl ale opět vizi, kdy se stal Tříokovou vránou a bylo vidět, že míří pravděpodobně někam na sever ke Zdi, nebo až za ni. Diváci ovšem neviděli, co tam hledal nebo zjistil, a to byl „mimo“ poměrně dlouhou dobu. Fanoušci navíc předpokládají, že celý souboj s Bílými chodci se přece nemůže vyřešit tak lehce a během jedné epizody, proto už spřádají různé teorie o dalším Branově osudu, včetně myšlenky, že právě Bran je možná coby Tříoká vrána skutečným nepřítelem obyvatel Západozemí.