Game of Thrones s08e06: Trailer k poslední epizodě udržuje napětí. Popraví Daenerys Jona? | info.cz

Seriál Hra o trůny (Game of Thrones) končí. HBO odvysílá v pondělí časně ráno poslední epizodu osmé řady, která by měla celý seriál uzavřít. Poslední díl má mít celkem 79 minut. Dovypráví ale tvůrci všechny příběhy, které v seriálu zatím nemají konec? Co se týče traileru k poslední epizodě i oficiálních fotografií, nechtějí autoři zřejmě zatím vůbec nic naznačit. (Následující text prozrazuje děj dosud odvysílaných epizod.)

Poslední osmá řada seriálu sice divákům nabídla nadstandartně dlouhé epizody, ale je jich zatím nejméně ze všech sérií - šest. V pondělí ve tři ráno středoevropského času by se tak sága o nadvládě v Západozemí měla definitivně uzavřít. Už děj předchozí epizody nabídl asi nejzásadnější zvrat v podobě chování Daenerys, která se navzdory pokusu o příměří rozhodla vypálit a zničit Královo přístaviště včetně jeho obyvatel. Ačkoli řada fanoušku tvrdí, že k tomuto pomatení směřovala už několik epizod, její nejbližší jako Jon Snow či Tyrion Lannister, s tím stále zřejmě příliš nepočítali. A právě spor mezi nimi by mohl být obsahem poslední epizody.

Tvůrci si tentokrát dali záležet, aby z traileru k poslednímu dílu nebylo poznat takřka nic. Že by nás čekal ještě nějaký zásdaní zvrat a HBO nechce nic ani naznačit? Ve videu prochází Tyrion Královým přístavištěm a děsí se ruin města, ve kterém tak dlouho žil. Je vidět také Arya, která postupuje davy Neposkvrněných a Dothraků zřejmě k Daenerys. Královna draků je ovšem vidět jen na několik sekund a pouze zezadu. Že by tvůrci nechtěli odhalit její děsivý obličej, který nějak poznamenalo šílenství?

Pomátla se Daenerys? Zrádce podle traileru možná čeká poprava

Už v předchozí páté epizodě, když se svým drakem ničila město, jí v druhé polovině dílu už vůbec nebylo vidět do tváře, na záběrech byl vždy pouze drak z dálky. Není tedy jasné, nakolik se mohla tvářit pomstychtivě, nebo pouze psychicky zlomená. V tom by mohl být klíč k následující epizodě, ve které se možná plně objasní motiv jejího chování.

Z výrazu i činů Jona Snowa bylo evidentní, že ho proměna Daenerys šokovala. Jon se ale v traileru, ani na fotografiích vůbec neobjevuje. V upotávce na začátku je možná pouze vzdáleně vidět, jak také prochází zničeným městem. Možná, že jeho bližsí zachycení by ale mohlo prozradit zápletku. Někteří fanoušci tipují, že záběr z traileru, ve kterém vidíme Daenerys zezadu, je okamžikem, kdy se chystá k popravě Jona Snowa, který ji jako poloviční Targaryen stojí v cestě na trůn. Vše z davu pozoruje Arya a situace tak připomíná popravu Neda Starka v první řadě, které jeho dcera také přihlížela. Tehdy se ovšem o nic nepokusila, tentokrát by ale mohla zasáhnout. Po zabití Nočního krále ve třetím díle se z ní totiž také stala Králokatka, jakým byl i Jaime Lannister, a pokud už jednoho krále zabila, proč by nemohla i královnu?

Stihnou tvůrci dovyprávět všechny příběhy? Bez konce je zatím osud několika postav

Poslední epizoda má mít sice hodinu a půl, už teď je ale skoro jisté, že tvůrci nestihnou uzavřít všechny nedořešené osudy některých postav. Pátý díl se celý odehrával v Králově přístavišti. Podíváme se v poslední epizodě ale ještě na Sever? Odpoví Bran ještě na některé nedořešené otázky kolem Nočního krále, třeba o co mu vlastně šlo? A jak skončí příběh Sansy nebo Brienne?

Hra o trůny: mapa Západozemíautor: INFO.CZ

Do děje by také mohl případně promluvit ještě Bronn z Černovody, který dostal za úkol zabít bratry Lannisterovy. U Jaimeho se mu to zřejmě už nepovede, co ale Tyrion? Několikrát se také v této řadě objevila zmínka o armádě z Dornu, která je také připravená se do bojů nějak zapojit. Objeví se ještě v posledním díle, nebo to byla jen slepá dějová linka? A co Yara Greyjoy? Skončil její příběh prostým odplutím na Železné ostrovy?

Přestože většina fanouškovských teorií již pokládá Jaimeho a Cersei za mrtvé, nestane se přece jen, že by se jim podařilo uniknout? Na Aryu během bitvy snad třikrát popadaly nějaké zdi a sloupy a pokaždé se z nich vyhrabala a pokračovala dál. Závěr by se tak mohl nenápadně vrátit na začátek. Na Železný trůn, pokud ho ještě někdo v ruinách najde, by mohla usednout bláznivá Daenerys a dítě Jaimeho a Cersei by z vyhnanství na Essosu mohlo po několika letech plánovat, jak převezme zpět trůn svých rodičů, jako to plánovala na počátku Daenerys.

Fanoušci se bouří a požadují po HBO přetočení osmé série

Ohlasy na poslední řadu seriálu se různí. Hodnocení na filmových databázích jsou ale většinou výrazně nižší než u epizod sedmé řady. Na ČSFD má sedmá série hodnocení 86 %, zatímco osmá zatím 70 %. Předchozí pátý díl s názvem Zvony (The Bells) se navíc líbil pouze 68 % fanoušků.

Někteří diváci už jsou aktuálním dějem tak znechucení, že požadují po HBO, aby osmou řadu seriálu přetočila a vymyslela jiný děj. Pod peticí požadující předělání posledních pěti epizod bylo ve čtvrtek 16. května 2019 už přes 310 000 podpisů.