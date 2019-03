Game of Thrones: Titulky k 8. řadě seriálu online ke stažení | info.cz

Televizní stanice HBO sice první díl seriálu Hra o trůny odvysílá 14. dubna, tuzemští diváci si ale budou muset počkat. Česká verze bude dostupná až o den později. Pokud jste ale zastánci původního znění, jsou vám k dispozici i české titulky.

V prvních šesti sériích se tvůrci drželi desetidílného schématu, to ale porušili už v sedmé řadě, kdy diváky ochudili rovnou o tři díly. A ve finálové sérii ještě jeden díl ubrali. Poslední tři epizody ale budou delší, diváci si místo obvyklé hodiny užijí až 80 minut.

Pokračování seriálu se diváci téměř jistě nedočkají. HBO ale kývla na natáčení, které milovníky světa, jenž ve svých knihách stvořil George R. R. Martin, nepochybně potěší. Televize totiž chystá prequel s názvem Dlouhá noc (The Long Night), který by měl objasnit události, které se staly před tisícovkami let a které uvrhly Západozemí do temných časů.

Čekání na novou sérii si fanoušci mohou zpestřit několika způsoby. Stanice HBO totiž odstartovala velkolepou propagaci osmé série a ponouká fanoušky, aby hledali ve světě ukryté repliky Železného trůnu.

Tvůrci myslí také na dobročinnost a nabádají diváky, aby „krváceli pro trůn“ v rámci kampaně Bleed for the Throne. Účelem je povzbudit fanoušky, aby šli darovat krev.

Ale i ti, kteří nechtějí nikam chodit, si mohou čekání na duben tématicky zpříjemnit. Pokud nechtějí strávit následující měsíc u obrazovky, ale přesto by si rádi připomněli, co se zatím v seriálu událo, stačí se podívat na 10 nejdůležitějších epizod, na které byste se před premiérou poslední řady měli znovu podívat.

Titulky k 8. sérii budou ke stažení zde: