Družstvo Svatopluk sdružující některé bývalé klienty zkrachovalé společnosti H-System musí do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. Rozhodl tak Nejvyšší soud, který vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Na jiné bydlení nemají peníze a poukazují mimo jiné i na šibeniční termín. Celá kauza se táhne už 25 let. O co v ní vlastně jde?