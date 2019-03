Tvůrci seriálu Hra o trůny (Game of Thrones) v úterý konečně vypustili dlouho očekávaný trailer k finální řadě. Přestože na webu se do té doby objevilo už množství kratších teaserů i oficiálních fotografií, je to poprvé, co HBO nabídla divákům delší záběry z osmé série. A nejen to. Přestože upoutávka odpovídá na některé otázky, které si fanoušci o závěru seriálu kladou, spoilery v něm naopak nabízí další řadu pochybností, jak to celé dopadne.

1) Jak do děje zasáhnou bojovníci Zlaté společnosti?

Přestože diváci se těší pravděpodobně nejvíce na své oblíbené postavy, i v poslední řadě se objeví nové osoby, které by měly ovlivnit finální boj. Jednou z nových postav by měl být Harry Stricklad, velitel Zlaté společnosti. To je skupina žoldáků známých tím, že když jim někdo zaplatí, z boje prostě neutečou.

Mezi bojovníky Zlaté společnosti patřil i Jorah Mormont, který je služebníkem Daenerys Targaryen. V poslední sedmé sérii, když se rozhodlo o spojenectví mezi Euronem Greyjoyem a Cersei Lannister, byl Euron na cestě na Essos, aby si najal bojovníky Zlaté společnosti, kteří by měli Cersei pomoci v boji proti Daenerys. Bojovníci se objevují v traileru v čase 0:25, ovšem jejich veliteli – kterým by měl být právě Harry Strickland – není vidět do obličeje.

2) Zůstane Cersei sama?

Královna Cersei se v traileru objevuje dvakrát. V čase 0:36 má poměrně blažený výraz, zato na konci první minuty má slzy v očích a popíjí osaměle víno. Vypadá to, že zůstala sama. Zvláštní je, že popíjí alkohol. V minulé sezóně totiž svému bratrovi a milenci v jedné osobě Jaimemu řekla, že je těhotná. I na promofotkách k osmé sérii, kde je vidět její celá postava, ale už nevypadá, že by dítě čekala. Mohla třeba Jaimemu lhát, aby ho udržela při sobě? Stejně to nepomohlo, protože její bratr přezdívaný také Králokat odjel na sever bojovat proti Bílým chodcům.

3) Je Malíček naživu?

Na konci sedmé série Arya Stark zabila se souhlasem svojí sestry Petyra Baelishe, neboli Malíčka. Sestry odhalily jeho intriky, prostřednictvím kterých je chtěl poštvat proti sobě, a rozhodly se ho navždy zbavit. Nečekaná smrt ale zaskočila fanoušky, a ač někteří byli rádi, že Malíček dostal, co si podle nich zasloužil, jiní naopak litovali odchodu významné postavy. Zemřel ale Malíček skutečně?

Objevují se teorie, že místo Malíčka umřel někdo jiný, kdo pouze nosil jeho tvář, jako to dělají stoupenci Mnohotvářného boha. Podle některých informací se měl totiž herec Aidan Gillen, který Malíčka hraje, zapojit i do natáčení osmé série. Že by se tam objevil v něčí vzpomínce na minulost? Někteří jdou dokonce tak daleko, že si myslí, že Malíček je vidět přímo v traileru, a to v čase 1:02, kdy je prý v dálce poznat, jak stojí u trůnu Cersei. Jisté to ovšem není.

4) Co všichni hledají v kryptě Starků?

Vypadá to, že většina děje se v poslední řadě seriálu bude odehrávat na severu v okolí Zimohradu. Až podezřele často se navíc na nových záběrech objevuje krypta pod hradem, kde jsou Starkové pohřbívání. Kromě toho, že byla místem děje jednoho z teaserů, kde byl Jon Snow a Sansa Stark s Aryou, na fotografiích je vidět, že v kryptě se bude zdržovat i Bran Stark se Samwellem Tarlym a Jon s Daenerys. Přímo v traileru je v čase 0:14 také vidět Varys, který se společně s ženami a dětmi v kryptě skrývá – možná v době zuřící bitvy proti Bílým chodcům.

5) Před kým Arya utíká?

V úvodu upoutávky je Arya, která pravděpodobně v chodbách Zimohradu před někým prchá. Z toho, jak se ohlíží přes rameno, je možné, že ji někdo pronásleduje? Ale kdo? A kdy se tato scéna odehrává?

Arya má ve videu zakrvácený obličej. Je možné, že utíká po bitvě o Zimohrad, která nedopadla dobře a Bílí chodci a nemrtví se dostali do hradu?

6) Tormund a Beric jsou naživu

Poslední série končila v roce 2017 pádem Zdi a vypadalo to, že pohřbila mimo jiné i divokého Tormunda a Berica Dondarriona. O jejich návratu a o tom, že nejsou skutečně mrtví, se spekulovalo už před několika dny, když fanoušci náhodou odhalili seznam herců, kteří mají v osmé sérii hrát, a oba představitelé těchto rolí tam nechyběli.

Z nového traileru je to ale jasné. Tormund a Beric se v něm objevují v čase 0:29 a vypadají dost živě. Nezdá se, že by se jako mrtví přidali do armády Bílých chodců.

7) Kovář Gendry je zpátky

Do děje v poslední sérii se zapojí zřejmě i poslední potomek krále Roberta Baratheona kovář Gendry. Přestože se spekuluje, jak moc důležitá tato postava je, záměrem tvůrců bylo jeho příběh zřejmě ještě dovyprávět. Objevuje se, jak odhodlaně kráčí v čase 0:55.

8) Jak dopadne bitva s Bílými chodci?

Přestože příběhy mívají šťastné konce, dá se s tímto předpokladem počítat i pro Hru o trůny, kde už zemřely desítky postav a jednotlivé série většinou nekončí happy-endem? Tvůrci už prozradili, že bitva o Zimohrad, při které se proti sobě postaví koalice živých, kteří zastupují různé rody, a nemrtví v čele s Bílými chodci, bude nejdelší bitvou v dějinách kinematografie.

Zabírat má děj celé jedné epizody a v délce tak předstihne i dosud nejdelší zobrazený střet – bitvu o Helmův žleb z filmu Pán prstenů: Dvě věže. Tvůrci už prozradili, že finální bitvu natáčeli více než 11 týdnů a podílelo se na ní ať před kamerou, tak za kamerou, celkem více než 750 lidí. Bude tedy zřejmě, na co se těšit.