Hra o trůny: 10 zásadních epizod, které si musíte znovu pustit před premiérou 8. série

Do premiéry poslední řady seriálu Hra o trůny (Game of Thrones) zbývá právě měsíc. A protože od poslední série už uplynuly skoro dva roky, je možné, že i velcí fanoušci by si rádi připomněli, co se v seriálu už odehrálo. Mnozí totiž očekávají, že poslední epizody nabídnou i rozhřešení některých starých křivd a nedořešených sporů. Dá se ovšem za měsíc stihnout zopakovat děj všech dosavadních sedmi sérií? Máme tip, se kterým to lehce zvládnete.

Nepochybujeme o tom, že ti největší příznivci si možná stihli ve dvouleté pauze, která uplynula od poslední řady, celý seriál projet minimálně dvakrát. Ti, co teď s hrůzou zjistili, že do nových dílů zbývá už jen měsíc a nechtějí všechny další večery strávit u monitoru nebo obrazovky, si ale také mohou připomenout to nejdůležitější, co je třeba pro osvěžení děje. Stačí se podívat na těchto 10 dílů. Takže do 15. dubna ráno, kdy je v Evropě plánovaná premiéra 8. řady, vše v klidu stihnete. (Následující text prozrazuje děj dosud odvysílaných epizod - pozn. red.)

S01e01 Zima se blíží (Winter is coming)

Tady to před osmi lety vše začalo. V prvním díle celého seriálu se diváci seznámili s většinou hlavních postav od rodu Starků, přes Targaryeny až k Lannisterům. Dá se říct, že je to také poslední díl, ve kterém se ještě nekonají žádné boje o moc a pletichy.

Kromě toho se fanoušci také podívali do všech důležitých krajů – za Zeď, na Zimohrad, do Králova přístaviště i do Pentosu, kde žila Daenerys s bratrem Viserysem. Je to také první a poslední díl, ve kterém Bran Stark chodí po svých, pokud nepočítáme flashbacky a jeho vidiny.

S01e10 Oheň a krev (Fire and blood)

Zakončení první řady definitivě přesvědčilo možná dosud váhavé fanoušky, že tento seriál stojí za to. Po tom, co byl Ned Stark popraven, musela jeho dcera Arya uprchnout z Králova přístaviště. Jaime Lannister byl v zajetí Starků a jeho bratr Tyrion se stal pravou rukou krále. Daenerys se dozvěděla, že její syn Rhaego zemřel. Přestože její mrtvý manžel Drogo byl oživen, dokázal jen ležet úplně bez duše, a proto jej Daenerys radši udusila. Na konci epizody se z ní stala oficiálně Matka draků, když se z jejich tří vajíček vylíhli opravdoví draci.

S03e04 A nyní je jeho stráž u konce (And Now His Watch is Ended)

Čtvrtý díl třetí série začíná scénou, ve které Jaime Lannister přišel o ruku. Přestože je zoufalý a nechce žít, Brienne z Tarthu ho přemluví, aby se nevzdával. Právě zde začal jejich podivný a dosud nevyjasněný vztah. Ačkoli Theon Greyjoy uprchnul od Ramseyho, nastrčený údajný zachránce jej dovede opět zpátky. Velitel Noční hlídky Jeor Mormont je zavražděn a cesta do čela strážců se tak otevírá pro Jona Snowa. Daenerys v Astaporu získává armádu Neposkvrněných, kteří zároveň osvobozují na její pokyn v městě otroky.

S03e09 Deště Kastameru (The Rains of Castamere)

V žádném z dosud odvysílaných dílů zřejmě zatím nezemřelo tolik hlavních postav, jako v deváté epizodě třetí řady. Přestože díl se jmenuje Deště Kastameru dle písně, která na konci zazní, alternativní název tohoto dílu by klidně mohl být Rudá svatba. Ta se odehrála v sídle rodiny Freyů, kde Walder Frey krvavě pomstil zradu Robba Starka, který si měl vzít jeho dceru, ale oženil se předtím s Talisou Maegyr. Na svatbě zemře jak Robb Stark a jeho těhotná žena, tak i matka rodu Starků Catelyn Stark.

S05e08 Tvrdodomov (Hardhome)

Pokud někdo věřil, že Bílí chodci jsou nějaké neškodné postavy s divnými pohledy, tak po této epizodě i těm nejskeptičtějším fanouškům muselo začít být jasné, s čím se budou obyvatelé Západozemí brzo potýkat. Jon Snow s Tormundem za Zdí dorazili do městečka Tvrdodomov, kde se snažili přesvědčit zdejší divoké, aby se k nim přidali před bitvou s Bílými chodci. Než ovšem vyjednávání skončí, na místo dorazí právě Bílí chodci se svojí armádou nemrtvých a začne masakr, po kterém získají na svoji stranu další bojovníky s vyhaslými pohledy. Jon Snow a Tormund uniknou jen tak tak.

S06e05 Dveře (The Door)

V seriálu se dosud objevuje řada nevysvětlených situací a fanoušci pravděpodobně doufají, že se v posledních dílech dočkají podobného odhalení jako v páté epizodě šesté série. Tehdy totiž vyšel najevo původ tajemného ochránce Brana Starka obra Hodora, který dokáže stále dokola říkat pouze své jméno. Tato epizoda patří k jedněm z nejsilnějších v celém seriálu, na ČSFD má hodnocení 93 %.

S06e09 Bitva bastardů (Battle of Bastards)

Jako drobný nácvik na finální bitvu o Zimohrad se může zpětně jevit Bitva bastardů mezi Jonem Snowem a Ramsey Boltonem. Velkolepá scéna, při které se proti sobě staví vojsko Boltonů, které má převahu, a bojovníci Jona Snowa, včetně divokých, skončí vítězstvím Starků, kteří opět dostávají zpět Zimohrad. Vděčit by ale měli Malíčkovi, který přispěchal na pomoc s vojskem Arrynů. Závěrečná smrt Ramseyho Boltona je splněným snem pro všechny, kteří mu přáli jen to nejhorší už od dob jeho týrání Theona Greyjoye.

S06e10 Vichry zimy (The Winds of Winter)

Šestá řada byla v mnohém přelomová a její děj značně ovlivnil další směřování seriálu. I její zakončení přineslo zvrat, který také zřejmě málokdo čekal – výbuch septa v Králově přístavišti, ve kterém zemřela Margaery Tyrell s bratrem Lorasem a otcem. Sebevraždu spáchal následně zármutkem raněný král Tommen Lannister. Arya v tomto díle také pomstila svoji rodinu za Rudou svatbu a vyvraždila rod Freyů. A Daenerys Targaryen se vydala na cestu přes moře do Západozemí.

S07e06 Za Zdí (Beyond the Wall)

Poslední dva díly sedmé série byly dosavadním vrcholem seriálu. V tom předposledním se Malíček snažil proti sobě svými intrikami poštvat Sansu a Aryu. Jon Snow se za Zdí pokoušel zajmout nemrtvého, aby přesvědčil Cersei Lannister ke spolupráci před blížícím se nebezpečím. Vše by skončilo špatně, kdyby ovšem nepřišla na pomoc Daenerys se svými draky. Jednoho z nich však ztratila a Bílí chodci z něj udělali svého bojovníka.

S07e07 Drak a vlk (The Dragon and the Wolf)

Prozatímní zakončení seriálu nabídlo i jedno z největších dosavadních překvapení – vysvětlení tajemství původu Jona Snowa, které pravděpodobně ještě značně ovlivní děj poslední série. Je to zřejmě také poslední epizoda, ve které se objevil Petyr Baelish neboli Malíček. Arya ho totiž na pokyn Sansy zabila. V závěru epizody Bílí chodci s nemrtvými boří Zeď.