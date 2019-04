Hra o trůny: 10 známých osobností, které se v seriálu objevily a možná jste si jich ani nevšimli | info.cz

Seriál Hra o trůny (Game of Thrones) se na obrazovkách HBO objevuje už od roku 2011. Za tu dobu si získal mnoho fanoušků, z nichž by možná většina toužila mít možnost se na natáčení osobně podívat. Seriál si oblíbily i některé známé osobnosti a právě jim tvůrci v několika případech umožnili, aby se objevily v některých epizodních rolích. Někteří se ale v seriálu ukázali pouze na několikavteřinových záběrech. Podařilo se vám je při sledování odhalit?

1) Ed Sheeran

Možná největší prostor ze slavných dostal k dispozici anglický zpěvák a textař Ed Sheeran. Objevil se v prvním díle sedmé série pojmenované Dračí kámen (Dragonstone). Zahrál si vojáka sloužícího rodu Lannisterů, který se svými spolubojovníky potkává Aryu Stark a nabídne jí, aby s nimi povečeřela uloveného králíka. Když Arya přijme a řekne, že jede do Králova přístaviště zabít Cersei, všichni to považují za vtip. Sheeran v této asi pětiminutové scéně zpívá také píseň Hands of Gold, která pochází z knižního zpracování příběhu Píseň ledu a ohně.

Ed Sheeran v seriálu Hra o trůnyautor: HBO

2) Sigur Rós

Hudebníci se v seriálu objevují poměrně často. Islandská post-rocková skupina Sigur Rós se zapojila do natáčení druhého dílu čtvrté řady Lev a růže (The Lion and the Rose). Na svatbě Joffreyho Baratheona a Margaery Tyrell vystupují jako skupina, která hraje svoji verzi písně Deště Kastameru (The Rains of Castamere), která zazněla i na Rudé svatbě. V závěru jejich scény po nich Joffrey hodí několik mincí, aby už se zpěvem přestali.

3) Mastodon

V trochu méně výrazně roli se v seriálu objevuje i americká heavymetalová skupina Mastodon. Její členové se mihli v osmé epizodě páté řady Tvrdodomov (Hardhome). Pánové si zahráli divoké, které zabijí a posléze „vzkřísí“ Bílí chodci. Že by se tedy mohli ještě objevit i v nové sérii jako členové armády nemrtvých?

4) David Benioff a D. B. Weiss

Velice epizodní roli si v seriálu střihli i jeho dva hlavní scénáristé. Benioff a Weiss se objevili ve druhém dílu páté řady Dům černé a bílé (The House of Black and White). Zde si ale zahrály pouze jejich hlavy, respektive jejich modely. Oba scénáristé se mihnou jako „exponáty“ v Síni tváří.

5) Of Monsters and Men

Výraznější prostor ve Hře o trůny dostala také indie skupina z Islandu Of Monsters and Men. V šesté řadě její členové představují herce divadelní společnosti, která předvádí příběh o stětí Neda Starka. Objeví se celkem ve třech epizodách.

6) George W. Bush

Ano, v seriálu se objevuje i bývalý americký prezident, byť trochu proti své vůli. V desátém dílu první série je vidět jeho hlava naražená na kůlu, byť pouze z profilu a s dlouhými vlasy. Původně to byl drobný vtípek, nicméně tvůrci se nakonec obávali, aby nepohřbil jakékoli pokračování seriálu, a proto se Bushovi za toto zobrazení omluvili.

Hlava bývalého prezidenta George Busheautor: HBO

7) Will Champion (Coldplay)

Skupina Coldplay se sice v seriálu neobjevila v plné sestavě, ale vyslali alespoň svého bubeníka Willa Championa. Ten si zahrál – jak jinak – bubeníka na krvavé svatbě v deváté epizodě třetí řady Deště Kastameru (The Rains of Castamere).

8) Noah Syndergaard

Kromě hudebníků se ale ve Hře o trůny objevilo i několik známých sportovců. Mezi ně patří i nadhazovač baseballového týmu New York Mets Syndergaard. Aby ho diváci vůbec měli šanci zaznamenat, museli by si ale pravděpodobně stopnout přehrávání. Objeví se pouze na několik okamžiků ve čtvrtém díle sedmé řady Válečná kořist (The Spoils of War), když jako voják Lannisterů hází oštěpem.

9) Gary Lightbody (Snow Patrol)

V seriálu se krátce mihne také zpěvák severoirské skupiny Snow Patrol. Ve třetí epizodě třetí řady Ulička trestu (Walk of Punishment) hraje vojáka sloužícího rodu Boltonů, který společně s dalšími přepravuje vězněného Jaimeho Lannistera a Brienne z Tarthu. Vojáci při jízdě na koních navíc zpívají píseň The Bear and the Maiden Fair, jejíž text pochází z knihy autora námětu George R. R. Martina.

BONUS: George R. R. Martin

Je to tak, před kamerou se už objevil i sám autor ságy Píseň ledu a ohně Martin. V pilotním díle figuroval jako bezejmenný kupec na svatbě Daenerys a Khala Droga. Tyto raritní záběry ale ve skutečnosti skoro nikdo neviděl. Pilot se totiž natáčel ještě s herečkou Tamzin Merchantovou, která původně měla hrát roli Daenerys. Nakonec ji ale vystřídala Emilia Clarkeová a Martina v roli obchodníka tak diváci neviděli. Od té doby všechny nabídky znovu účinkovat v seriálu odmítá.