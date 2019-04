Hra o trůny: Kdo zemře v 8. řadě seriálu Game of Thrones? | info.cz

Sansa Stark

Jedna z dcer Eddarda Starka, která s v současnosti vládne Zimohradu, je sice možná zběhlá v intrikách. Ale o to méně se vyzná v boji. A i přesto, že ji tvůrci v poslední řadě oblékli do jakéhosi brnění, neznamená to, že by se ubránila nepřátelům.

Theon Greyjoy

Pokud má někdo potřebu stát se hrdinou, který položí život za vyšší cíl, je to právě Theon. Po zradě, kterou provedl těm, kteří mu byli bližší než jeho vlastní rodina, se snaží svou vinu napravit. Což například dokázal, když pomohl Sanse uniknout od Boltonů.

Cercei Lannister

V Západozemí byste jen těžko hledali ženu, která je tak mocná a zároveň houževnatá. Přežila smrt svých dětí, ale Železného trůnu se přesto nehodlá vzdát jen tak. Jedním z jejích slabých míst je láska ke dvojčeti. Vůli žít by mohla ztratit právě ve chvíli, kdy by o Jaimeho definitivně přišla.

Samwell Tarly

I přes svou zavalitou postavu si jako jeden z mála dokázal poradit s Bílým chodcem. V současnosti ale jako jeden z mála ví o tajemství původu Jona Snowa, což pro jeho postavu neznamená nic jiného, než se ocitá ve smrtelném nebezpečí.

Tormund

Tormund je jeden z Divokých, který přísahal věrnost Jonu Snowovi. Právě on je ale jedno z vtipnějších postav, která se díky své horlivosti nemusí dožít konce seriálu.

Daenerys Targaryen

Daenerys rozhodně patří k postavám, které si nejen Železný trůn nárokují, ale také k těm, kterým to fanoušci seriálu přejí. V tom může být kámen úrazu. Oblíbené postavy totiž v tomto případě rozhodně tvůrci nešetří. Naopak.

Gendry

Kovář, který se narodil jako nemanželský syn krále Roberta Baratheona, do děje seriálu zasáhl jen v několika dílech. Nyní se ale znovu vrací a je nepravděpodobné, že by zřejmě poslední zástupce rodu Baratheonů nezasáhl do bojů o Železný trůn a nevystavil se tak smrtelnému nebezpečí.

Jorah Mormont

Jorah zasvětil svůj život ženě, které podle něj patří Železný trůn. A i přesto, že ho Daenerys snese po svému boku jen jako zkušeného rádce, Jorah ji nepřestává milovat. Je proto pravděpodobné, že pokud se Matka draků dostane do nebezpečí, položí za ni svůj život.

Jaime Lannister

Od začátku seriálu prošel Jaime poměrně výraznou proměnou. Od sebevědomého bojovníka, který měl na svědomí smrt krále, až do kajícníka, který se snaží pomoct svým nepřátelům.

Arya Stark

Arya se za roky, které strávila mimo Zimohrad, naučila opravdu hodně a stala se z ní vynikající bojovnice. Přesto ji ale mohou tvůrci seriálu obětovat, aby vyprovokovali touhu po pomstě u těch, kterým na ní záleží.

Briene

Jedna z nejstatečnějších žen seriálu se během rozhodujících bojů nebude držet stranou. Navíc si je její postava určitě vědoma slibu, který dala Catelyn Stark ještě předtím, než zemřela. Tedy že ochrání její dcery za každou cenu.

Jon Snow

Jon Snow už má jedno úmrtí sice za sebou, ale to neznamená, že ho nemůže potkat znovu. Na Železný trůn totiž může usednout jen jeden z bojovníků a Jon je jedním z těch, který by na něj měli mít právo. A právě proto by jeho život mohl být v ohrožení.

Tyrion Lannister

Tyrion se zřekl svého rodu už dávno a zároveň se také rozhodl pomoct ženě, která podle něj s největší pravděpodobností buáde vládnout Západozemí. Právě to se ale může stát pro jeho postavu osudným.

Bran Stark

Bran měl už několikrát namále. Přesto, nebo možná právě proto se ale stal jednou z nejdůležitějších postav příběhu. Díky svým schopnostem totiž může sehrát velmi důležitou roli v boji s Nočním králem. Riziko je zde zcela jasné.

Varys

Varys působí dojmem, že přežije jakoukoli situaci. Jako 'nebojovník' se ale musí spoléhat jen na své vyjednávací schopnosti. Ty mu v případě útoku nemrtvých nemusí být nic platné.