Hra o trůny: Autor předlohy George R. R. Martin odmítl roli v poslední řadě seriálu. Přitom už v něm jednou hrál

Tvůrci David Benioff a Dan Weiss nabízeli Martinovi opakovaně, aby se v seriálu objevil. Vždycky odmítl. Doufali, že tvůrce předlohy Píseň ledu a ohně alespoň přemluví, aby vystoupil ve finálové řadě seriálu. Nepovedlo se.

„Myslím, že nemám čas, abych kvůli malé roličce cestoval do Belfastu,” vyjádřil se prý Martin. Prohlášením nicméně nepřekvapil. Poslední roky totiž téměř nedává rozhovory a neúčastní se ani žádných akcí, aby se prý mohl plně soustředit na dopsání knih, které byly předlohou Hry o trůny. Proto neudělal výjimku ani v případě, kdy by se musel přesunout do Severního Irska, kde se část seriálu natáčí.

Je pravda, že Martin už je teď ve značném skluzu oproti seriálové verzi, která dějem předbíhá knihy, které jsou paradoxně její předlohou. Martin proto už před několika lety řekl scénáristům, jak má příběh skončit, kdyby se náhodou nedožil toho, že stihne knižní verzi dokončit. Napsal zatím pět dílů, poslední vyšel v roce 2011, a tak fanoušci čekají, kdy se objeví zbývající dva díly knižní ságy, které Martin slíbil.

Přestože v posledních epizodách Hry o trůny se Martin neobjeví, málokdo tuší, že už v jedné epizodě účinkoval. Šlo o pilotní díl seriálu, ve kterém si měl zahrát bezejmenného kupce na svatbě Daenerys a Khal Droga.

