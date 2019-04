Hra o trůny 8x2: Daenerys musí zemřít. Až pak usedne na Železný trůn. Co mohla prozradit její vize? | info.cz

Druhý díl osmé série seriálu Hra o trůny (Game of Thrones) už má premiéru za sebou a divákům jistě neunikla reakce Daenerys na informaci o tom, kdo je domnělý bastard Jon Snow. O jejím osudu teď fanoušci vedou horlivé diskuze, které mimochodem zahrnují i vizi, kterou mohli vidět ve druhé sérii seriálu. (Následující text prozrazuje děj dosud odvysílaných epizod.)

Vize, kterou měla Daenerys ve druhé sezoně seriálu, tedy v době, kdy přišla nejen o manžela, ale také o své dítě, se podle některých právě teď dostala ke slovu. Podle této teorie by se mohla Daenerys, která se až do teď považovala za jedinou a pravou následnici trůnu, stát královnou, ale na Železný trůn by usedla až po své smrti a po boku Nočního krále.

Potvrzení této teorie vidí fanoušci v části vize, kdy Daenerys vstupuje do trůnního sálu a také v proroctví čarodějnice, podle které bude Daenerys se svými draky v zimě, v létě a znovu v zimě. Jelikož se ale roční období ze Západozemí počítají spíše na desítky let a nikoli na měsíce, lze předpokládat, že Matka draků bude stejně jako například Bílí chodci „žít” mnohem déle než ostatní smrtelníci.

Anketa

Teorie vidí ve vizi i další odkazy. Daenerys v ní nejdříve přistoupí k Železnému trůnu, než se ho ale stačí dotknout, vydá se za zvuky, které připomínají trpící draky. Právě ty ji dovedou až za Zeď. To by mělo odkazovat k faktu, že Matka draků se rozhodla nejdříve zachránit Západozemí a až po té bojovat o místo v jeho čele.

Některé nápovědy mohou divákům, kteří nečetli knižní předlohu seriálu, unikat. V jedné z nich se píše, že 13. velitel Noční hlídky se zamiloval do ženy „s kůží bílou jako měsíc a očima jako modré hvězdy”. Pokud by byl Noční král onen bývalý velitel Noční hlídky, mohl by toužit po tom, aby Daenerys usedla po jeho boku.