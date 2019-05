Hra o trůny: Daenerys věděla o svém osudu dlouho dopředu. Teď řekla vše. Co jí vadí na fanoušcích? | info.cz

Představitelka jedné z nejdůležitějších postav, které se v seriálu Hra o trůny objevily, promluvila o svém konci. Věděla o něm dlouho dopředu, přesto byla během čtení scénáře v šoku. V této překvapivé poslední scéně, která vyvolává reakce fanoušků, chtěla ukázat, co se za osudem Daenerys skrývá.

„Vždy existují tisíce důvodů, proč někdo dojde k určitému závěru. Jsme produktem svých vlastních zážitků. Nechtěla jsem ji ukázat jako ‚Šílenou královnu’. Nemám totiž ani ráda, když ji tak diváci přezdívají,“ svěřila se Emilia Clarke časopisu New Yorker. „Chtěla jsem, aby ji diváci viděli jako na začátku. Jako mladou, naivní, dětskou a plnou lásky a naděje. Chtěla jsem, aby poslední vzpomínka na ni, byla přesně taková.“

Za zcela nejhorší věc na celém seriálu Emilia Clarke označila nemožnosti si s kýmkoli o konci příběhu promluvit. Jak vše dopadne přitom věděla dlouhých 18 měsíců. „Nemohla jsem to říct vůbec nikomu. Moje kamarádka se na seriál nedívá, občas ale zaslechla, o čem mluvím s ostatními a zeptala se mě, jestli to jde s Daenerys z kopce a já jí to celé vyklopila,“ přiznala herečka v interview pro zmíněný magazín.

Seriál skončil pro mnohé fanoušky takřka fiaskem, což ukazují nejrůznější narážky na sociálních sítích. Emilia Clarke ale tušila, že Hra o trůny není zrovna dílem, které si – navzdory masové popularitě – vyslouží uznání od všech. „Vždycky jsem věděla, že seriál neuspokojí každého. Viděla a zbožňovala jsem takových seriálu příliš mnoho, abych si myslela, že je taková shoda možná. Na to jsou příběhy příliš spletité a postavy příliš složité.“

How most of us felt as we watched the last episode of #GameOfThrones: pic.twitter.com/WPrzENbDH6