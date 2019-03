Hra o trůny: Darujte krev a můžete se zúčastnit premiéry seriálu, lákají tvůrci. Zapojit by se prý mohli i čeští fanoušci

Jak moc byste byli ochotní krvácet pro trůn? Na to se ptají tvůrci seriálu Game of Thrones (Hra o trůny) necelé dva měsíce před premiérou poslední řady. Společně s americkým Červeným křížem tento týden rozjeli kampaň, která nabádá fanoušky, aby darovali krev. Dobrovolníci dostanou za odměnu seriálové tričko a možnost zúčastnit se světové premiéry prvního dílu osmé série v New Yorku. A šanci by mohli mít i čeští fanoušci.

„Ti všichni krváceli pro trůn. Budeš i ty?“ Tato otázka uzavírá propagační video projektu Bleed for the Throne (Krvácej pro trůn). Jejím cílem je přimět fanoušky seriálu ve Spojených státech, aby přišli darovat krev. Vlivem špatného počasí a dopravy totiž v USA docházejí zásoby krve od pravidelných dárců. Tvůrci seriálu se tak spojili s Červeným křížem, aby vytvořili charitativní kampaň, která přiměje lidi darovat krev.

Fanoušky ale nebude hřát pouze příjemný pocit z pomoci, ale za svůj dobrý skutek by měli dostat také originální seriálové triko s rudou skvrnou ve tvaru Železného trůnu a nápisem Bleed for the Throne. Ti, kteří krev darují do 17. března, se také dostanou do hry o cestu na slavnostní premiéru prvního dílu osmé série, která se uskuteční v New Yorku.

Kampaň startuje počátkem března a z oficiální tiskové zprávy americké HBO vyplývá, že ačkoli je celý projekt určený primárně pro posílení zásob krve v USA, zapojit se budou moci fanoušci i v dalších 15 zemích. A měla by mezi nimi být i Česká republika!

Kampaň Bleed for the Throneautor: HBO/Red Cross

Organizátoři slibují, že budou spolupracovat s lokálními zařízeními, která zajišťují odběry, zatím ale není jasné, kdo to bude právě v Česku. Podrobnosti tak budou zřejmě ještě oznámeny. Do projektu Bleed for The Throne, který začíná v březnu, se budou moci údajně zapojit dárci v Norsku, Švédsku, Jihoafrické republice, Keni, Ghaně, Botwaně, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Česku, Bulharsku, Srbsku, Řecku a v Chorvatsku. Nové informace se objevují také na twitteru pod hashtagem #BleedForTheThrone.

Seriál Hra o trůny se vysílá na kabelové televizi HBO od roku 2011. 14. dubna 2019 by měla mít premiéru osmá řada seriálu, která je dle tvůrců už poslední, a proto přitahuje značnou pozornost fanoušků.