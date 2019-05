Hra o trůny: Dočká se seriál další nečekané smrti? Na řadě by mohl být Jon Snow | info.cz

Seriál Hra o trůny (Game of Thrones) se nezadržitelně chýlí ke svému konci a fanoušci, které tvůrci zvykli na určitý standard, v napětí očekávají, zda nakonec zemře i jejich oblíbená postava. Nyní se jejich pozornost dokonce upíná k jedné z těch nejzásadnějších.

Diváci, kteří sledují seriál Hra o trůny už počátku, si museli zvyknout na fakt, že tvůrci se s postavami příliš nemazlí. Jejich hrdina se často nedožil nejen další série, ale ani dalšího dílu.

Právě v tomto ohledu osmá série poněkud zaostává. Ve velké bitvě o Západozemí přišlo o život jen pár méně významných postav a Cersei pak trochu nečekaně připravila o život věrnou přítelkyni Daenerys – Missandei. Ani o té se ale nedá říct, že by v celém příběhu sehrála zvlášť důležitou roli.

Pozornost fanoušků se upíná k hlavním postavám. Konkrétně tedy k jedné. V ohrožení by mohl být Jon Snow, který sice už jednu smrt přežil, tentokrát by mu ale Melisandra už stěží pomohla mezi živé.

Z bastarda, který měl zbytek života strávit coby ochránce na Zdi, se během několika posledních sérií stal následník Železného trůnu. Má na něj dokonce větší právo než jeho vlastní teta, která honbě za vládnutím obětovala nemalou část svého života a přišla při ní o své dva draky.

Kolik postav zemřelo ve Hře o trůny?autor: INFO.CZ

Tomu, že se ve čtvrté epizodě stane něco, co diváci neočekávají, nasvědčuje i vyjádření Kita Haringtona. „Čtvrtá epizoda je jednou z mých neoblíbenějších. Všechny postavy zdánlivě dostaly to, co chtěly a svět se zdá mnohem bezpečnější,” řekl Harington novinářům. Podle seriálového Jona Snowa ale není vše tak, jak se zdá a situaci po bitvě označil jako Shakespearovskou.

Možností jak by mohla Jonova cesta skončit je hned několik. Pokud zůstane věrný Daenerys, může za ni položit svůj život. Pokud se jí vzepře a pokusí se získat Železný trůn pro sebe, mohl by ho potkat podobný osud jako ty, kteří se Matce draků odmítli podvolit.

