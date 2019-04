Hra o trůny: Jak přežít seriál Game of Thrones | info.cz

Vědci zhlédli všechny doposud odvysílané epizody Hry o trůny a dospěli k zajímavým, ale pro skalní fanoušky jistě ne překvapujícím závěrům. Analyzovali totiž především úmrtí klíčových postav, která jsou pro celý seriál poměrně typická.

Podle Australanů necelých 74 % úmrtí zapříčinilo zranění. A to zejména do oblasti hlavy a krku. Více než 11 % zabitých nepřežilo popáleniny a téměř 5 % z těch, kteří se nedožili konce seriálu, podlehlo jedu. A pouze dvě postavy zemřely přirozenou smrtí, jedním z nich byl Mistr Aemon.

Největší riziko v seriálu podstupují nové postavy. Během první hodiny působení v seriálu jich zemřelo hned 14 %. Drtivá většina z nich ale měla o poznání delší dobu „expirace“. Průměrně se na obrazovkách ohřály 28 hodin a 48 minut. Do průměru ale spadly i postavy, které se v seriálu objevily jen v rámci 11 sekund a také ty, které přežily více než 57 hodin.

Vědcům se také podařilo ve studii, kterou původně publikovali s odborném časopise Injury Epidemiology, zanalyzovat rizikové faktory. Pokud by se nějaký fanoušek chtěl převtělit do některé z postav, podle vědců by si měl rozhodně vybrat někoho, kdo se narodil jako šlechtic. Nižší úmrtnost měly také ženy a ti, kteří se dokázali obratně přizpůsobit situaci, aniž by hned tasili meče.