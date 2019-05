Hra o trůny: Kde se ale vzal Aryin bílý kůň? Fanoušci mají jasno | info.cz

Předposlední epizoda snad přinesla zadostiučinění těm divákům, kteří už od začátku série čekali na úmrtí významných postav. Za oběť scénáristům padl nejenom Varys, kterého si na svůj seznam neposlušných připsala Matka draků, ale také Jaime, Cersei, Hora nebo Ohař.

V tomto výčtu samozřejmě nejsou započítané tisíce obětí, které v druhé části epizody sežehl Drogon spolu s Daenerys, která tímto činem nejspíš dostála přezdívky svého otce.

