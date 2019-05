Hra o trůny: Káva v seriálu byla podle HBO chyba. Matka draků si objednala něco jiného | info.cz

Oblíbený seriál se pomalu ale jistě blíží ke svému konci a napjatí diváci stále netrpělivě očekávají, kdo se nakonec stane vládcem Západozemí. Boj o Železný trůn ale po posledním díle zůstal trochu stranou.

Největší pozornost na sebe totiž strhl kelímek s kávou, který uprostřed Zimohradu nejspíše zapomněl někdo z početného štábu. Na sociálních sítích se během několika chvilek začaly hromadit nejrůznější vtipy.

Reakce televize HBO, která za seriálem stojí, na sebe nenechala dlouho čekat. V tweetu s titulkem „Novinky ze Zimohradu“ uvedla všechny spekulace na pravou míru. „Latté, které se v epizodě objevilo, byla chyba. Daenerys si objednala bylinný čaj,“ objevilo se na oficiálním účtu seriálu.

News from Winterfell.



The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl