Hra o trůny: Kdo nakonec obsadí Železný trůn? 7 variant, jak to může celé skončit

Seriál Hra o trůny (Game of Thrones) se chýlí ke konci a fanoušci spekulují, jak to celé skončí. Kromě vysvětlení různých zápletek mimo jiné očekávají, že na konci vyprávění bude jasné, kdo obsadí Železný trůn a povládne dál Sedmi královstvím. Boj o nadvládu se stal totiž po smrti krále Roberta Baratheona ústředním sporem seriálu. Která z těchto postav podle vás ovládne na konci osmé série Západozemí? (Následující text prozrazuje děj dosud odvysílaných epizod.)

1) Cersei Lannister

Královna a vdova po Robertu Baratheonovi sedí na Železném trůnu nyní. Nejdříve na něj chtěla dosadit své děti - Joffreyho a po něm Tommena. Oba její synové ale zemřeli, stejně jako dcera Myrcella. Cersei tak uchvátila trůn sama pro sebe a je odhodlaná jej dál bránit, byť se od ní v poslední sérii odvrátil její bratr a milenec v jednom Jaime, který se rozhodl jet na sever pomoci ostatním v boji proti Bílým chodcům.

Zdá se nepravděpodobné, že by celý seriál neskončil nějakým zajímavým zvratem, který by se dotkl i toho, kdo bude dál vládnout Západozemí. Dalo by se tak očekávat, že pokud Cersei sedí na trůnu nyní, na konci osmé série tomu tak asi nebude.

Nicméně je otázka, jaká okolnost ji donutí vládu předat. Může to být po prohraném boji s některým z jiných rodů, nebo by mohla také zemřít. Pokud by se Bílí chodci s armádou nemrtvých dostali až do Králova přístaviště, nemá už Cersei mnoho spojenců, kteří by jí pomohli. V minulé řadě navíc Cersei řekla Jaimemu, že je těhotná. Mohlo by se tak stát, že zemře při porodu jako její matka, nebo ji tak oslabí, že toho někdo využije, aby zabral trůn pro sebe.

2) Jon Snow

Potomek rodu Starků a Targaryenů se jeví jako ideální nástupce na Železný trůn. Přestože Jon Snow se v seriálu zpočátku divákům představil jako bastard Neda Starka, který měl mizivou vyhlídku na to, aby čemukoli vládnul, odhalení sedmé řady situaci výrazně změnilo.

Jon je dědicem trůnu. Před Robertem Baratheonem Západozemí vládli Targaryenové a Jon je synem Rhaegara Targaryena, nejstaršího syna krále Aeryse II. Ačkoli diváci se to dozvěděli na konci sedmé řady, Jon to zřejmě ještě netuší. I proto se možná zapletl s vlastní tetou - Daenerys Targaryen. Nebo by mu to stejně nevadilo?

Je jednou z hlavních postav seriálu, a proto se očekává, že významně zasáhne i do děje poslední série. Navíc už byl jednou zabit a vstal z mrtvých a takové šťastné náhody se stávají jen těm, kteří jsou předurčeni k tomu, aby dosáhli něčeho velkého. Možná bude ještě zajímavé sledovat, zda se o trůn nepoperou právě s Daenerys, která je ovšem jako mladší dcera Aeryse podle klasických pravidel nástupnictví v řadě až za Jonem. Možná ale Snow-Targaryen-Stark řekne, že jeho místo je na severu u Noční hlídky, a proto se nebude chtít drát na jih do Králova přístaviště.

3) Daenerys Targaryen

Údajný poslední žijící dědic Targaryenů se zpět na trůn sápe už od počátku seriálu. Daenerys měla nejdříve sloužit jen jako prostředek, aby se na trůn dostal její bratr Viserys, který ji “prodal” Dothrakům, protože doufal, že si tak zajistí jejich armádu. Drobná blondýnka ale nebyla tak naivní a bezbranná, jak si její bratr myslel, a proto se rozhodla o Železný trůn bojovat sama.

Cesta z Essosu, kde se ukrývala po svržení svého otce, jí zabrala šest sérií. Až v té poslední se dostala opět zpátky do rodného Západozemí. Zde jí své spojenectví nabídl Jon Snow za předpokladu, že se zapojí do boje proti Bílým chodcům. Při první bitvě ale ztratila jednoho ze svých tří draků.

Celým dějem seriálu se táhne motiv pomsty, kterou chce Daenerys vykonat vůči těm, kteří se podíleli na smrti jejího otce a na tom, že musela žít ve vyhnanství. Většinu toho, co dělá, uskutečňuje proto, aby se dostala zpět na Železný trůn. V Game of Thrones ale nikdy nebyla nouze o nečekané zvraty a úmrtí. Pokud by se do čela Sedmi království měla dostat Daenerys, zdálo by se to jako příliš hladké a možná až nudné, protože k tomu celou dobu směřovala. Co se tak může stát? Daenerys může při bojích s Bílými chodci zemřít a své draky přenechat Jonovi. Jako Targaryena by ho také měli poslouchat. Nebo může s Jonem uzavřít manželství a budou vládnout společně. Případně může dojít ještě k jiné situaci, kdy Daenerys spojenectví s Jonem vypoví a bude s ním naopak o trůn bojovat.

4) Arya Stark

Když v Západozemí vládli Targaryenové, lidé často umírali pouze pro potěšení šíleného krále. Mír nepřinesla ani vláda Lannisterů, respektive levobočků krále Roberta. Možná je tedy řada nastolit vládu někoho úplně jiného. A jako jeden z nejsilnějších rodů se nabízejí Starkové. Sansa je už paní na Zimohradě, ovšem Arya by si mohla umět probojovat cestu až na trůn.

Nejmladší dcera rodu Starků patří mezi hlavní postavy seriálu. Za sedm řad se z dítěte stala mladá žena ochotná zabíjet. A především se mstít. Na jejím seznamu pomsty je i Cersei Lannister, která nyní sedí na Železném trůnu.

Arya ovšem nikdy ani nenaznačila, že by měla zájem vládnout. Může ovšem dojít k situaci, že po boji s Bílými chodci jiní adepti na kralování zemřou a Aryu - třeba jako statečnou bojovnici - dosadí za její zásluhy do čela Sedmi království, aby mohl začít nový věk míru a prosperity.

5) Gendry

Přestože Robert Baratheon neměl s Cersei žádné legitimní potomky, měl přesto řadu levobočků, kteří by si mohli trůn možná nárokovat. Po tom, co je dal Joffrey ze strachu pozabíjet, přežil jediný - kovář Gendry.

Přestože žil Gendry obyčejným životem a není žádným válečníkem, v průběhu seriálu dokázal, že v sobě skutečně má krev svého bojovného otce Roberta. Přidal se k Noční hlídce a utekl ze zajetí od Stannise Baratheona. Také se s Jonem Snowem vypravil na sever od Zdi.

Gendry v seriálu není příliš významnou postavou, ale i ty dokáží občas překvapit. Je každopádně asi posledním zástupcem rodu Baratheonů, a i přes svůj nelegitimní původ by mohl nahradit na trůnu svého otce. Ač se to v bitvě několika rodů o nadvládu zdá být neuvěřitelné, co když se stane Gendry kompromisním řešením, aby trůn neuchvátili Targaryenové, ani Lannisterové a mohla dál pokračovat spravedlivá vláda Baratheonů?

6) Noční král

Kromě boje o Železný trůn je hlavním dějem seriálu blížící se válka s Bílými chodci a nemrtvými. V jejich čele stojí Noční král, o kterém toho ale zatím příliš nevíme a předpokládá se, že půjde o jedno z hlavních odhalení poslední řady seriálu.

Že boj mezi lidmi a Bílými chodci bude důležitým motivem osmé řady, je jasné už ze zveřejněných ukázek. A jak už bylo řečeno, v seriálu není nouze o různé překvapivé i tragické zvraty. Co když lidé válku prohrají a zima se rozšíří do celého Západozemí? Přestože seriálová vyprávění mívají happyend, právě u Game of Thrones by nemusel překvapit opak. Mohl by být doplněn třeba nějakým mravokárným poselstvím, že je lepší se spojit proti jednomu velkému nepříteli, než bojovat mezi sebou. Přesto představu Nočního krále sedícího v Králově přístavišti si fanoušci pravděpodobně ani nechtějí připustit.

7) Nikdo

Boj s nemrtvými může být tak zásadní, že rozdělí celé Západozemí. Pokud lidé přežijí souboj s Bílými chodci, možná nebudou dál chtít, aby jim vládl někdo z jihu, ale království se opět plně osamostatní. Možná bitvu vyhrají, ale bude nutné posunout Zeď více na jih, a tím se zásadně překreslí mapa ostrova. Případně může nastat úplná apokalypsa - boj vyhrají Bílí chodci a nastolí si vlastní způsob vlády. Možná přeživší hlavní postavy uprchnou do Essosu a osmá série tak skončí tam, kde začala ta první - plánováním na převzetí moci nad Železným trůnem.