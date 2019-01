Hra o trůny: Nový trailer k poslední sérii vzbuzuje otázky. Proč v něm chybí Arya a Bran?

Do premiéry poslední řady Hry o trůny zbývají sotva tři měsíce a fanoušci stále vyhlížejí nové trailery a teasery, které by jim odtajnily, co se ve finální řadě stane. 14. ledna tvůrci ve videoklipu oznámili datum premiéry, která by se měla uskutečnit 14. dubna. Nyní se na internetu objevil nový teaser, který je netradiční tím, že se v něm neobjeví ani jeden z herců seriálu.