Hra o trůny: Obětuje Cersei své dítě Nočnímu králi a zabije Aryu modrooký Eddard Stark? | info.cz

Poslední řada seriálu Hra o trůny (Game of Thrones) už odstartovala a fanoušky stále více zajímá, jak celý seriál vlastně skončí. Po internetu tak začaly opět kolovat nejrůznější teorie , které se snaží rozplést zamotaný příběh ze Západozemí. (Následující text obsahuje informace o ději z dosud odvysílaných epizod.)

Arya se pokusí zabít Nočního krále

Mladší dcera Neda Starka Arya možná vypadá na první pohled jako mladé a jemné děvče. Díky své houževnatosti se toho za sedm řad seriálu stihla naučit opravdu mnoho. V Braavosu se díky Mnohotvářnému bohovi stala Nikým a získala tak schopnost brát na sebe podobu jiných lidí. Toho využila například během pomsty za „Rudou svatbu”. Někteří fanoušci tak spekulují, že by podobné lsti mohla využít i v boji proti Nočnímu králi. Nepozorovaně přiblížit by se k němu mohla v podobě Bílého chodce.

Cersei obětuje Nočnímu králi své dítě

V posledním díle sedmé série se královna svěřila s tím, že pod srdcem nosí další Jaimeho dítě. Fanoušci tak začali spekulovat o tom, kde bude vlastně háček. Cersei totiž nepatří k postavám, které se zpravidla chovají čestně a obětavě. Právě proto by ale vypočítavá milenka svého vlastního bratra mohla překvapit. Někteří diváci si dokonce myslí, že za osud celého Západozemí položí osud svého dítěte, které obětuje samotnému Nočnímu králi.

Na Železný trůn usedne Cersei, nebo Tyrion

Je možné, že by tvůrci nechali všechny obyvatele Západozemí podlehnout armádě Nočního krále. Právě proto se nejspíš na internetu objevila teorie o tom, že Železný trůn sice zůstane v držení Lannisterů, ti se ale na svět budou dívat jen jasně modrýma očima, protože i z nich se stanou Bílí chodci.

Bran a Melisandra obrátí nemrtvé proti Bílým chodcům

Zásadními schopnostmi disponuje kromě Aryii také její ochrnutý bratr Bran. Ten se během pobytu za Zdí stal Tříokou vránou. Právě on by mohl v poslední sérii sehrát zásadní roli. Spolu s Melisandrou by mohli armádu nemrtvých poštvat proti Bílým chodcům a tím ostatním usnadnit boj s Nočním králem.

Arya nepřežije útok nemrtvých

Noční král se svou armádou se nezastavitelně přibližuje k Zimohradu, kde po dlouhé době našla útočiště i Arya. Návrat domů by se jí ale podle některých fanoušků mohl stát osudným. Noční král by mohl probudit ty, kteří odpočívají v kryptě a Arya by se tak mohla stát obětí svých vlastních předků - včetně svého otce Neda Starka.