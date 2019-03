Hra o trůny: Pokračování Dlouhá noc se začne natáčet už v roce 2019 | info.cz

Dlouhá noc

Název ještě není oficiální, nicméně sám George R. R. Martin prequel tituloval jako „Dlouhou noc“ (The Long Night). Co k tomu říkají tvůrci, teprve uvidíme. Pilot už společnost HBO objednala, natáčení ale rozhodně ještě není v plném proudu.

Jisté naopak je, že na scénáři spolupracuje nejen samotný Martin, který má na svědomí knižní předlohy původního seriálu, ale také Jane Goldmanová. Ta se scénáristicky podepsala pod řadu úspěšných snímků jako je Kingsman nebo Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti.

Připravovaný seriál bude sledovat události, které se odehrály tisíce let před tím, než se v Západozemí rozpoutal boj o Železný trůn. Vrátí se zpět k Dětem lesa a ke stvoření Bílých chodců.

Datum premiéry

Zatím není jasné ani to, kdy by měla Dlouhá noc jít na obrazovky. Nicméně se spekuluje o tom, že v letošním roce by mělo začít alespoň natáčení. Tudíž by se diváci teoreticky mohli dočkat už v roce 2020 nebo 2021.

Účast už před časem přislíbila Naomi Wattsová, která zazářila například ve filmech Nic nás nerozdělí nebo 21 gramů. Vedle ní si v seriálu zahraje Josh Whitehouse, Jamie Campbell Bower nebo Sheila Atimová.