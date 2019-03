Hra o trůny: Podle nové teorie obsadí trůn utajený potomek Cersei a Roberta. Objevil se už v první sérii

Kdo usedne na Železný trůn? To je otázka, kterou si klade snad většina fanoušků seriálu Hra o trůny (Game of Thrones). Boj o nadvládu nad Západozemím by měl vyvrcholit v právě očekáváné poslední osmé sérii. Ačkoliv se očekává, že Sedmi královstvím bude vládnout na konci zřejmě některá z hlavních postav seriálu, jeden z herců nyní naznačil, že by mohl přijít rozhodující zvrat, který ještě dokáže výrazně změnit očekávaný konec. Jde o odhalení, že první a vlastně i jediné dítě krále Roberta Baratheona a Cersei Lannister je možná stále naživu. (Následující text prozrazuje děj dosud odvysílaných epizod.)

V seriálu se už několikrát objevila postava Gendryho, kováře, který by měl být bastardem Roberta Baratheona. Je zřejmě také jediným potomkem zemřelého krále, který je ještě naživu. Robertův nástupce Joffrey, který ale není jeho biologickým synem, dal totiž ze strachu všechny Robertovy bastardy v Králově přístavišti pozabíjet. Přežil právě jediný – Gendry. A vypadá to, že to ze strany scénáristů byl účel, protože tato postava by v poslední sérii mohla ještě výrazně ovlivnit závěr seriálu.

Gendry se poprvé objevil v první řadě seriálu ve čtvrtém díle nazvaném Mrzáci, bastardi a zlámané věci. V této epizodě rozmlouvá s Nedem Starkem, který se ho ptá, jak si pamatuje na své rodiče. Gendry odpoví, že na matku si moc nepamatuje, ví jen, že měla blonďaté vlasy a zpívala mu. A sám představitel Gendryho, herec Joe Dempsie, v rozhovoru pro časopis Men’s Health naznačil, že to je důležitým vodítkem.

„Myslíte, že (scénáristé) píšou tyto dialogy jen tak, aniž by měly nějakou důležitost, která se třeba projeví až časem? Hodně mě zajímalo, co to znamená a jaký to může mít dopad na Gendryho politický vliv,“ uvedl herec v rozhovoru. Ačkoli sám nic neprozradil, fanoušci mají jasno.

Podle jejich teorie by mohl být Gendry prvním potomkem Cersei a Roberta Baratheona. Cersei totiž také v první řadě zmínila Catelyn Stark, že její první dítě byl syn, doslova „černovlasý krasavec“. Cersei nicméně zároveň uvedla, že jako miminko zemřel. Poté už měla všechny další děti pouze se svým bratrem Jaimem a Robertovi už žádného potomka nepovila.

Mohla by být Cersei tou blonďatou ženou, která svému děťátku zpívala? A proč řekla, že zemřel, když stále žije? Variant je několik. Možná nechtěla, aby se na trůn dostal někdo, kdo bude Lannisterem jen z půlky. Její tři děti, které má s bratrem, jsou totiž čisté lannisterské krve. Chtěla by se tak pomstít Robertovi, kterého nemilovala? Nebo jí dítě někdo odebral a pak jí tvrdil, že zemřelo?

Pokud by tato teorie byla pravdivá, objevil by se ve hře další člověk, který by mohl mít jako přímý dědic krále právoplatný nárok na Železný trůn. A možná by jeho korunovace mohla být řešením, jak uklidnit bouřlivou situaci mezi Lannistery, Starky a Targaryeny. I tato teorie má ovšem své trhliny.

Pokud by byl skutečně Gendry s matkou jen několik dnů, nebo týdnů po narození, mohl by si tak dobře pamatovat, že měla jeho matka blonďaté vlasy? A pokud Cersei nade vše milovala své tři děti, které už zemřely, byla by ochotná se vzdát svého prvorozeného syna?

Ač je Gendry spíše vedlejší postavou, tím, že jej scénáristi stále nechali naživu, to vypadá, že by mohl ještě výrazně ovlivnit děl v závěru seriálu.