Hra o trůny: Přenechá Sansa Zimohrad Daenerys? Vše, co zatím víme o osmé řadě seriálu

Seriál Hra o trůny se řítí do finále. Fanoušci už možná v kalendáři odškrtávají poslední týdny před tím, než se příběh o Západozemí definitivně uzavře. Proto také netrpělivě vyhlížejí každou novou informaci, nebo trailer, který jim přiblíží, jak se bude poslední řada odvíjet. Co vše zatím o osmé sérii Game of Thrones, která má premiéru 14. dubna 2019, víme?

Hra o trůny 8. série: Kdy

Na oznámení data vysílání poslední série čekali fanoušci několik měsíců. Poslední sedmá řada skončila 27. srpna 2017. Vzápětí po ní už tvůrci varovali, že tentokrát si diváci budou muset na pokračování počkat trochu déle. Do té doby totiž HBO od zahájení seriálu v roce 2011 vypustilo každý rok novou sérii.

Rok a půl dlouhé čekání rozseklo HBO 14. ledna. V brzkých ranních hodinách se objevila zpráva, že premiéra nových dílů se uskuteční přesně za čtvrt roku. Poslední osmá řada se bude vysílat od 14. dubna 2019 v USA (15. dubna v ČR) a bude mít celkem šest dílů.

Hra o trůny 8. série: Epizody

Prvních šest sérií mělo vždy deset dílů. Výjimkou byla už ale i poslední odvysílaná řada, která měla sedm epizod. Osmá série bude mít ještě o díl méně. Zato budou ale delší. Kvůli časovému posunu budou díly ke zhlédnutí vždy o den později.

S08e01: premiéra 14. dubna 2019 (v ČR 15. dubna) – 60 minut dlouhá epizoda

S08e02: 21. dubna 2019 - 60 minut

S08e03: 28. dubna 2019 - 80 minut

S08e04: 5. května 2019 - 80 minut

S08e05: 12. května 2019 - 80 minut

S08e06: 19. května 2019 - 80 minut

Poslední čtyři díly, jejichž názvy ještě nejsou známé, budou stejně dlouhé jako poslední díl sedmé řady Drak a vlk.

Hra o trůny 8. série: Spoilery

Zatím není známé ani oficiální obsazení posledních epizod, není tedy zřejmé, jestli se v poslední sérii neobjeví třeba i již mrtvé postavy, aby ozřejmily některé nezodpovězené otázky. Tvůrci seriálu zatím neodtajnili žádný nový trailer k poslední sezóně, ze kterého by se to dalo odhadnout, nicméně slibují, že brzo vznikne. V teaserech k osmé řadě si vystačili zatím jen se starými záběry. Jediné scény z nových epizod se objevily pouze ve dvou videích, ve kterých stanice HBO oznamovala novinky pro letošní seriálovou sezónu.

Ve videu se tak objevuje Daenerys Targaryen diskutující s Tyrionem Lannisterem a rozkazující drakům a Jon Snow, který se objímá se Sansou i armáda Neposkvrněných při dobývá neurčitého místa. Z ukázek také zatím vyplývá, že Jon a Daenerys budou dál spolupracovat. Krátce se také objevují dvojčata Cersei a Jaime Lannisterovi. Více bychom se také měli dozvědět o Nočním králi a s poměry sil asi zamíchá i jeden z draků Daenerys, který bojuje jako nemrtvý na straně Bílých chodců. Možná zatím nejzásadnějším odhalením je scéna, ve které se Sansa poprvé setkává s Daenerys a říká jí „Zimohrad je tvůj, výsosti“, což nadále podporuje teorii o spojení Starků a Targaryenů. Vůbec se ale ve videu neobjevuje Arya ani Bran, u kterých se spekulovalo, že by mohli mít důležitou roli.

Kromě těchto videí HBO vypustilo i několik krátkých teaserů. V jednom z nich se Jon setkává na Zimohradě v rodinné hrobce Starků s Aryou a Sansou a podzemím se začíná šířit mráz jako při příchodu Bílých chodců, ti ovšem nejsou vidět. V hrobce také naleznou vlastní sochy. Znamená to tedy, že zemřou? To by asi tvůrci ale neoznámili jen tak v teaseru.

Další teaser se skládá pouze ze starých záběrů a citací z předchozích sérií.

Třetí teaser jemně naznačuje, že v poslední řadě půjde zřejmě především o souboj mezi Bílými chodci, kteří přinášejí zimu a mráz a koalicí rodů v čele s Daenerys, která představuje oheň. Střet mrazu a ohně by tak mohl naznačovat, že by se diváci mohli těšit na nějakou velkou bitvu mezi oběma stranami. A není pochyb, že to bude pravděpodobně scéna možná velkolepější než Bitva bastardů na konci šesté série.

Nedávno se objevil ještě jeden teaser, ve kterém se také na první pohled nic nového neukazuje. Tvoří ho citace z předchozích epizod a velká tkaná tapisérie s výjevy ze seriálu. Fanoušci se prý přesto snaží hledat vodítka o ději v poslední sezóně.

Co řekli tvůrci po natočení poslední série

Zatím všichni oslovení hlavní hrdinové seriálu se shodují na tom, že zakončení téměř desetiletého natáčení bylo velmi emotivní. Už po prvním čtení scénáře k osmé sérii se prý herci rozbrečeli.

„Všichni k sobě nevyhnutelně směřují, aby bojovali s blížící se zkázou. Mezi těmito menšími skupinkami bude velké napětí. Jsou spolu, protože si myslí, že bojují za správnou věc. Tohle je seriál Game of Thrones, takže nás čeká krvavější podívaná, která zahrnuje mnohem více smrtí. Poslední řada vás zasáhne mnohem více než řady předchozí,“ řekla představitelka Sansy Sophie Turnerová.

„Je to neskutečná podívaná, povedlo se jim vytvořit šest filmů. Když jsem se na ty epizody díval, tak jsem si říkal, že sleduji film. Věděli, že laťka je vysoko, ale oni ji zase překonali. Na epizody jsem se díval dvakrát, jsou zatím bez digitálních efektů, ale byly úžasné. Všichni odvedli opravdu úžasnou práci,“ uvedl šéf HBO Richard Plepler, který měl možnost už všechny díly vidět.

„Na konci jsem brečel. Ne kvůli něčemu konkrétnímu, co se tam stalo, ale protože pro nás to bylo osm let a nikomu na tom seriálu tak nezáleží jako nám,“ uvedl Kit Harington, který hraje Jona Snowa.

„Osmá série je o spojení všech odlišných postav, které začnou spolupracovat, aby čelily společnému nepříteli. Vyrovnávají se se svojí minulostí a vstříc smrti se ukazuje, kým opravdu jsou. Je to neuvěřitelně emocionální, děsivá a hořkosladká poslední série,“ vyjádřil se jeden z autorů scénáře Bryan Cogman.

„Je tady několik dějových linek, které musí dospět k rozuzlení. A tato série tak bude pro diváky neuvěřitelně uspokojující,“ potvrdila představitelka Missandei Nathalie Emmanuelová.